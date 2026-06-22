Mundial 2026: Francia goleó a Irak y clasificó a los 16avos

Francia goleó 3-0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los 16avos de final. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Ousmane Dembélé convirtió el tanto restante.
El partido tuvo un desarrollo atípico debido a una tormenta eléctrica que obligó a interrumpir la actividad después del primer tiempo. Más de dos horas después, las condiciones permitieron reanudar el encuentro.
Mbappé abrió el marcador con un zurdazo
Francia se puso en ventaja a los 14 minutos. Mbappé avanzó hasta la puerta del área, se perfiló y sacó un potente remate de zurda que dejó sin posibilidades al arquero rival.
El delantero alcanzó su tercer gol en el Mundial 2026 y llegó a los 15 tantos en la historia de la Copa del Mundo.
El seleccionado francés controló el resultado durante el resto de la primera etapa y se marchó al descanso con una ventaja mínima.
El partido fue demorado por una tormenta eléctrica
Una vez finalizado el primer tiempo, el encuentro quedó suspendido temporalmente debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.
Los protocolos locales establecen que las actividades al aire libre deben detenerse cuando se detectan descargas cercanas a los recintos deportivos.
Jugadores y equipos permanecieron a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas. El partido pudo reanudarse más de dos horas después.
Mbappé aprovechó un error defensivo
A los 54 minutos, Francia amplió la diferencia tras una desinteligencia entre el defensor Zaid Tahsen y el arquero Graham Arnold.
Mbappé aprovechó el error, recuperó la pelota y convirtió el segundo gol de Francia y de su cuenta personal.
Con el doblete, el atacante llegó a cuatro tantos en la actual edición del Mundial.
Dembélé selló la goleada
El 3-0 llegó a los 65 minutos. Francia generó varias situaciones consecutivas dentro del área y, después de dos remates rechazados, Dembélé encontró la pelota y logró vencer la resistencia del arquero iraquí.
El gol terminó de definir el encuentro y le permitió al conjunto europeo administrar la ventaja durante el tramo final.
Con este resultado, Francia consiguió su segunda victoria consecutiva y se aseguró anticipadamente un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026.
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