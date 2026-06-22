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22 de junio de 2026 - 21:53
Mundial 2026

Mundial 2026: Francia goleó a Irak y clasificó a los 16avos

Les Bleus se impusieron con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Ousmane Dembélé por la segunda fecha del Grupo I.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Francia ante Irak.

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El partido tuvo un desarrollo atípico debido a una tormenta eléctrica que obligó a interrumpir la actividad después del primer tiempo. Más de dos horas después, las condiciones permitieron reanudar el encuentro.

Mbappé abrió el marcador con un zurdazo

Francia se puso en ventaja a los 14 minutos. Mbappé avanzó hasta la puerta del área, se perfiló y sacó un potente remate de zurda que dejó sin posibilidades al arquero rival.

El delantero alcanzó su tercer gol en el Mundial 2026 y llegó a los 15 tantos en la historia de la Copa del Mundo.

El seleccionado francés controló el resultado durante el resto de la primera etapa y se marchó al descanso con una ventaja mínima.

El partido fue demorado por una tormenta eléctrica

Una vez finalizado el primer tiempo, el encuentro quedó suspendido temporalmente debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.

Los protocolos locales establecen que las actividades al aire libre deben detenerse cuando se detectan descargas cercanas a los recintos deportivos.

Jugadores y equipos permanecieron a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas. El partido pudo reanudarse más de dos horas después.

Francia ante Irak.
Francia ante Irak.

Francia ante Irak.

Mbappé aprovechó un error defensivo

A los 54 minutos, Francia amplió la diferencia tras una desinteligencia entre el defensor Zaid Tahsen y el arquero Graham Arnold.

Mbappé aprovechó el error, recuperó la pelota y convirtió el segundo gol de Francia y de su cuenta personal.

Con el doblete, el atacante llegó a cuatro tantos en la actual edición del Mundial.

Dembélé selló la goleada

El 3-0 llegó a los 65 minutos. Francia generó varias situaciones consecutivas dentro del área y, después de dos remates rechazados, Dembélé encontró la pelota y logró vencer la resistencia del arquero iraquí.

El gol terminó de definir el encuentro y le permitió al conjunto europeo administrar la ventaja durante el tramo final.

Con este resultado, Francia consiguió su segunda victoria consecutiva y se aseguró anticipadamente un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026.

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