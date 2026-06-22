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22 de junio de 2026 - 16:07
Deportes.

Mundial 2026: Argentina le ganó a Austria y clasificó a los 16vos de final

El equipo de Lionel Scaloni volvió a ganar en su segunda presentación del Mundial 2026 y se metió en la próxima fase de la Copa del Mundo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Argentina le ganó a Austria en el Mundial 2026

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La Selección Argentina derrotó a Austria 2 a 0 con dos goles de Messi, en su segunda presentación por el Mundial 2026, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Lionel Messi convirtió su 17mo y 18vo gol en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador de la historia de la competencia.

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