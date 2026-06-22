Mundial 2026: Argentina le ganó a Austria y clasificó a los 16vos de final

Argentina le ganó a Austria en el Mundial 2026

Argentina le ganó a Austria en el Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó a Austria 2 a 0 con dos goles de Messi, en su segunda presentación por el Mundial 2026 , correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Lionel Messi convirtió su 17mo y 18vo gol en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador de la historia de la competencia.

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