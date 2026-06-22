Mundial 2026: cómo funciona el protocolo de tormentas

En la tarde de este lunes se jugaba el partido entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I. El equipo francés ganaba 1 a 0 con gol de Kylian Mbappé a los 14 minutos hasta que el encuentro fue demorado por la activación del protocolo de tormentas previsto para el desarrollo del Mundial 2026.
Dos horas después, el encuentro se reanudó.
En este sentido es importante recordar cómo funciona el protocolo anunciado por la FIFA previo al inicio del campeonato. El mismo busca resguardar a los jugadores e hinchas dentro del campo de juego.
Protocolo de tormentas
El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es histórico por su formato de 48 selecciones, pero también por disputarse en meses donde el clima en Norteamérica puede volverse muy inestable. Con la temporada de tormentas y huracanes activa, la posibilidad de que un rayo amenace la seguridad de un partido es real.
El protocolo de la FIFA para tormentas eléctricas se activa mediante un sistema de monitoreo tecnológico de descargas atmosféricas. El límite de seguridad está fijado en 8 millas (aproximadamente 13 kilómetros) a la redonda del estadio.
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PArtido suspendido por lluvia - Francia vs Irak
Si los radares detectan que un rayo impacta o existe una señal de descarga eléctrica dentro de ese radio de 13 kilómetros, el partido se detiene de forma inmediata. No importa si está por terminar el primer tiempo o si el juego está en una jugada de peligro; la seguridad es la absoluta prioridad.
Suspensión del partido
- Cuando el árbitro principal recibe la alerta meteorológica por el impacto de un rayo cercano, se activa la siguiente secuencia de seguridad
- El cuerpo arbitral detiene el cronómetro y ordena la retirada forzosa de los equipos.
- Los jugadores, entrenadores, árbitros y personal de campo abandonan el césped rápidamente para resguardarse en la zona interior de los vestuarios.
- Se emite una alerta en las pantallas y altavoces del estadio. Los hinchas deben abandonar sus lugares y trasladarse a los pasillos internos de la estructura del recinto para ponerse a cubierto.
- Comienza un conteo obligatorio de 30 minutos desde la última descarga registrada dentro del radio de peligro.
Si durante la media hora de espera cae un nuevo rayo a menos de 13 kilómetros, el reloj se reinicia a cero. El conteo vuelve a empezar y los 30 minutos vuelven a correr, lo que puede provocar retrasos de varias horas.
En los estadios que cuentan con techo retráctil el techo permanecerá cerrado si hay pronóstico de tormenta, lo que reduce drásticamente las probabilidades de detener el juego, protegiendo tanto el espectáculo como a los asistentes.
Reprogramación del partido
La FIFA y el comité organizador local agotarán todas las horas posibles para reanudar el partido el mismo día, siempre que el césped no quede inundado. Si las condiciones meteorológicas son severas y se prolongan demasiado, el partido se reprogramará (comúnmente para el día siguiente a puerta cerrada o manteniendo las entradas).
Los estadios considerados vulnerables son:
Atlanta - techo retráctil y se juegan 8 partidos
Boston - techo abierto y se juegan 7 partidos
Dallas – techo retráctil y se juegan 9 partidos
Houston – techo retráctil y se juegan 7 partidos
Kansas City – techo abierto y se juegan 6 partidos
Los Ángeles – cubierto y se juegan 8 partidos
Miami – techo abierto y se juegan 7 partidos
Nueva York – techo abierto y se juegan 8 partidos
Filadelfia – techo abierto y se juegan 6 partidos
Área de la bahía de San Francisco – techo abierto y se juegan 6 partidos
Seattle - abierto y se juegan 6 partidos
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