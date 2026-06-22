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22 de junio de 2026 - 21:00
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Mundial 2026: cómo funciona el protocolo de tormentas

Este lunes, durante el desarrollo del Mundial 2026 se activó el protocolo de tormentas en el partido entre Francia e Irak antes de finalizar el primer tiempo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En la tarde de este lunes se jugaba el partido entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I. El equipo francés ganaba 1 a 0 con gol de Kylian Mbappé a los 14 minutos hasta que el encuentro fue demorado por la activación del protocolo de tormentas previsto para el desarrollo del Mundial 2026.

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Dos horas después, el encuentro se reanudó.

Francia ante Irak.
Francia ante Irak.

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En este sentido es importante recordar cómo funciona el protocolo anunciado por la FIFA previo al inicio del campeonato. El mismo busca resguardar a los jugadores e hinchas dentro del campo de juego.

Protocolo de tormentas

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es histórico por su formato de 48 selecciones, pero también por disputarse en meses donde el clima en Norteamérica puede volverse muy inestable. Con la temporada de tormentas y huracanes activa, la posibilidad de que un rayo amenace la seguridad de un partido es real.

El protocolo de la FIFA para tormentas eléctricas se activa mediante un sistema de monitoreo tecnológico de descargas atmosféricas. El límite de seguridad está fijado en 8 millas (aproximadamente 13 kilómetros) a la redonda del estadio.

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PArtido suspendido por lluvia - Francia vs Irak

PArtido suspendido por lluvia - Francia vs Irak

Si los radares detectan que un rayo impacta o existe una señal de descarga eléctrica dentro de ese radio de 13 kilómetros, el partido se detiene de forma inmediata. No importa si está por terminar el primer tiempo o si el juego está en una jugada de peligro; la seguridad es la absoluta prioridad.

Suspensión del partido

  • Cuando el árbitro principal recibe la alerta meteorológica por el impacto de un rayo cercano, se activa la siguiente secuencia de seguridad

  • El cuerpo arbitral detiene el cronómetro y ordena la retirada forzosa de los equipos.

  • Los jugadores, entrenadores, árbitros y personal de campo abandonan el césped rápidamente para resguardarse en la zona interior de los vestuarios.

  • Se emite una alerta en las pantallas y altavoces del estadio. Los hinchas deben abandonar sus lugares y trasladarse a los pasillos internos de la estructura del recinto para ponerse a cubierto.

  • Comienza un conteo obligatorio de 30 minutos desde la última descarga registrada dentro del radio de peligro.

Si durante la media hora de espera cae un nuevo rayo a menos de 13 kilómetros, el reloj se reinicia a cero. El conteo vuelve a empezar y los 30 minutos vuelven a correr, lo que puede provocar retrasos de varias horas.

En los estadios que cuentan con techo retráctil el techo permanecerá cerrado si hay pronóstico de tormenta, lo que reduce drásticamente las probabilidades de detener el juego, protegiendo tanto el espectáculo como a los asistentes.

Reprogramación del partido

La FIFA y el comité organizador local agotarán todas las horas posibles para reanudar el partido el mismo día, siempre que el césped no quede inundado. Si las condiciones meteorológicas son severas y se prolongan demasiado, el partido se reprogramará (comúnmente para el día siguiente a puerta cerrada o manteniendo las entradas).

Los estadios considerados vulnerables son:

Atlanta - techo retráctil y se juegan 8 partidos

Boston - techo abierto y se juegan 7 partidos

Dallas – techo retráctil y se juegan 9 partidos

Houston – techo retráctil y se juegan 7 partidos

Kansas City – techo abierto y se juegan 6 partidos

Los Ángeles – cubierto y se juegan 8 partidos

Miami – techo abierto y se juegan 7 partidos

Nueva York – techo abierto y se juegan 8 partidos

Filadelfia – techo abierto y se juegan 6 partidos

Área de la bahía de San Francisco – techo abierto y se juegan 6 partidos

Seattle - abierto y se juegan 6 partidos

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