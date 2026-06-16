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16 de junio de 2026 - 21:07
Mundial 2026

Mundial 2026: Noruega goleó a Irak 4 a 1 por el Grupo I

Noruega derrotó 4-1 a Irak por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Haaland marcó un doblete en el triunfo europeo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Noruega vs. Irak.

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El encuentro tuvo un arranque favorable para Noruega, que logró abrir el marcador a los 29 minutos. David Møller Wolfe envió un centro al área y Haaland apareció muy cerca del arco para definir con la pierna izquierda y colocar la pelota en la escuadra derecha.

Irak reaccionó, pero Noruega volvió a golpear

Irak consiguió el empate a los 38 minutos. Aymen Hussein conectó un remate de cabeza desde el centro del área y puso el 1-1, en una jugada que le devolvió expectativa al equipo asiático.

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Mundial 2026: goleada de Noruega.

Mundial 2026: goleada de Noruega.

Sin embargo, la igualdad duró poco. A los 42 minutos, Noruega volvió a ponerse arriba en el marcador tras un grosero error defensivo de Irak. El defensor se equivocó en la salida y dejó la pelota servida para Haaland, que no perdonó y marcó su segundo gol del partido.

Noruega liquidó el partido en el segundo tiempo

En el complemento, Noruega administró la ventaja y encontró más espacios para cerrar el encuentro. A los 76 minutos, Leo Østigård apareció en el área y ganó de cabeza tras un centro preciso de Martin Ødegaard desde un saque de esquina. Con ese tanto, el marcador quedó 3-1.

Ya en tiempo adicional, Kristian Thorstvedt marcó el cuarto gol de Noruega a los 51 minutos del segundo tiempo y selló el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Noruega consiguió tres puntos importantes en el debut mundialista y quedó bien posicionada en el Grupo I. En el otro partido de la zona, Francia le ganó 3-1 a Senegal.

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