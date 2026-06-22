Mundial 2026: Noruega derrotó a Senegal y clasificó a 16avos de final

Noruega consiguió una valiosa victoria por 3 a 2 sobre Senegal en el marco de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 y selló su clasificación a los 16avos de final de la competencia.

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El conjunto nórdico abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo. Marcus Pedersen aprovechó una buena acción ofensiva y definió de derecha desde el centro del área para establecer el 1 a 0.

Apenas iniciado el complemento, a los 47 minutos, apareció la gran figura del equipo. Erling Haaland culminó un rápido contraataque comandado por Martin Ødegaard y sacó un remate de zurda que se clavó en el ángulo para ampliar la ventaja.

Senegal reaccionó rápidamente y descontó a los 52 minutos gracias a Ismaïla Sarr, quien definió dentro del área para poner el 2 a 1 y devolverle la esperanza al conjunto africano.

Sin embargo, la respuesta noruega fue inmediata. Apenas un minuto después, Haaland volvió a hacerse presente en el marcador con un remate de derecha desde el centro del área para marcar el 3 a 1 y encaminar el triunfo de su selección.

Cuando el partido se terminaba, Senegal volvió a acercarse en el resultado. En tiempo de descuento, a los 93 minutos, Ismaïla Sarr anotó su segundo gol de la noche y estableció el definitivo 3 a 2.

Con este resultado, Noruega sumó tres puntos fundamentales, aseguró su presencia en los 16avos de final y ratificó su candidatura en el Grupo I. Senegal, en tanto, quedó obligado a buscar la clasificación en la última jornada.