Los partidos y datos importantes del martes 23 de junio en el Mundial 2026

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Primer partido del martes 23 de junio: Portugal vs Uzbekistán

La acción iniciará a las 14:00 con el choque entre Portugal y Uzbekistán. Portugal padeció el peso de las expectativas. El 1-1 frente a su par congoleño generó altas cotas de malestar por una tenencia elevada pero estéril que, entre otras cuestiones, derivó en internas en el seno del seleccionado. Con la bronca de un mal inicio a cuestas, el campeón de la Nations League va por sus primeros tres puntos.

Por su parte, Uzbekistán compitió pero cayó por 3 a 1 frente a la Colombia de Luis Díaz y Jáminton Campaz. Bloque ultradefensivo, acorde a la idiosincrasia de su conductor Fabio Cannavaro, buscará replicar la fórmula con la que RD Congo frustró al elenco europeo.