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23 de junio de 2026 - 12:04
Deportes.

Argentina vs. Jordania: cuándo juega la Selección para el cierre del Grupo J

El equipo de Lionel Scaloni disputará su último partido de la fase de grupos en Dallas. Día, horario y cómo seguir en vivo el encuentro decisivo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuando juega la Selección argentina contra Jordania.

Cuando juega la Selección argentina contra Jordania.

Tras el duelo frente a Austria, donde el equipo volvió a mostrar superioridad sobre el rival, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni deberá dar vuelta la página con rapidez y centrarse en su tercer y último compromiso del Grupo J, ante Jordania, al cuál llegará clasificado a la siguiente fase.

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El encuentro entre Argentina y Jordania se disputará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina). El partido tendrá lugar en el Dallas Stadium, donde la Albiceleste intentará cerrar la fase de grupos con campaña perfecta en el Grupo J.

Dónde ver en vivo Argentina vs. Jordania: canales y opciones para seguir el partido

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Mundial 2026: cuándo y contra quien jugaría la selección argentina en 16avos de final.

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El partido clave del Grupo J podrá seguirse en directo a través de la señal de TyC Sports. A continuación, las opciones disponibles para no perderse ninguna incidencia del encuentro:

  • Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
  • Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
  • Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
  • Canal 105 (HD) de Claro TV
Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina
Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

El camino de Argentina en el Grupo J: resultados y próximos partidos

La Selección Argentina tuvo un inicio positivo en el Mundial 2026: en su estreno, superó con contundencia a Argelia por 3-0, con un doblete de Lionel Messi que generó gran expectativa entre los hinchas.

En la segunda presentación, el equipo argentino se midió ante Austria, nuevamente en el Dallas Stadium, en un partido de alta exigencia dentro del Grupo J.

De cara al cierre de la fase de grupos, Argentina enfrentará a Jordania en un encuentro clave que podría definir tanto la clasificación como la posición final en la tabla del grupo.

Mundial 2026: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales
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  • Fecha 1: Argentina 3-0 Argelia
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14:00 | Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23:00 | Dallas Stadium

La ilusión sigue firme y la expectativa crece. La Selección argentina busca dar un nuevo paso en su camino dentro del sueño mundialista.

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