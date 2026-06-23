Argentina vs. Jordania: cuándo juega la Selección para el cierre del Grupo J

Cuando juega la Selección argentina contra Jordania.

Tras el duelo frente a Austria , donde el equipo volvió a mostrar superioridad sobre el rival, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni deberá dar vuelta la página con rapidez y centrarse en su tercer y último compromiso del Grupo J , ante Jordania, al cuál llegará clasificado a la siguiente fase.

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Deportes Mundial 2026: cuándo y contra quien jugaría la selección argentina en 16avos de final

El encuentro entre Argentina y Jordania se disputará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) . El partido tendrá lugar en el Dallas Stadium , donde la Albiceleste intentará cerrar la fase de grupos con campaña perfecta en el Grupo J .

El partido clave del Grupo J podrá seguirse en directo a través de la señal de TyC Sports . A continuación, las opciones disponibles para no perderse ninguna incidencia del encuentro:

Mundial 2026: cuándo y contra quien jugaría la selección argentina en 16avos de final.

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Canal 105 (HD) de Claro TV

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

El camino de Argentina en el Grupo J: resultados y próximos partidos

La Selección Argentina tuvo un inicio positivo en el Mundial 2026: en su estreno, superó con contundencia a Argelia por 3-0, con un doblete de Lionel Messi que generó gran expectativa entre los hinchas.

En la segunda presentación, el equipo argentino se midió ante Austria, nuevamente en el Dallas Stadium, en un partido de alta exigencia dentro del Grupo J.

De cara al cierre de la fase de grupos, Argentina enfrentará a Jordania en un encuentro clave que podría definir tanto la clasificación como la posición final en la tabla del grupo.

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Fecha 1: Argentina 3-0 Argelia

Argentina 3-0 Argelia Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14:00 | Dallas Stadium

Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14:00 | Dallas Stadium Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23:00 | Dallas Stadium

La ilusión sigue firme y la expectativa crece. La Selección argentina busca dar un nuevo paso en su camino dentro del sueño mundialista.