sábado 27 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 09:33
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Minuto a minuto de los partidos del sábado 27 de junio en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará esta noche a Jordania en el encuentro más esperado del día, mientras que también habrá acción con otros cruces destacados.

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Por  Verónica Pereyra
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EN VIVO

La actividad comenzará a las 18 con los cruces entre Croacia-Ghana y Panamá-Inglaterra. Luego, a las 20:30, Colombia enfrentará a Portugal, mientras que RD Congo jugará ante Uzbekistán. La jornada se cerrará con Argentina-Jordania y el duelo entre Argelia y Austria.

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Cristiano Ronaldo

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Así quedaron los cruces de los 16avos de final

El Mundial 2026 estrenó un formato histórico con 48 selecciones y, por primera vez, incorpora una ronda de 16avos de final antes de los tradicionales octavos. En esta instancia competirán 32 equipos: los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La Selección Argentina, que terminó como líder del Grupo J, ya tiene asegurado su lugar en la fase eliminatoria y enfrentará a Cabo Verde, segundo del Grupo H, en busca del pase a los octavos de final.

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  • Sudáfrica vs. Canadá | Domingo 28 de junio | 16.00 | SoFi Stadium (Los Ángeles).
  • Brasil vs. Japón | Lunes 29 de junio | 14.00 | NRG Stadium (Houston).
  • Alemania vs. Paraguay | Lunes 29 de junio | 17.30 | Gillette Stadium (Foxborough).
  • Países Bajos vs. Marruecos | Lunes 29 de junio | 22.00 | Estadio BBVA (Monterrey).
  • Costa de Marfil vs. Noruega | Martes 30 de junio | 14.00 | AT&T Stadium (Arlington).
  • Francia vs. Suecia | Martes 30 de junio | 18.00 | MetLife Stadium (East Rutherford).
  • México vs. Mejor tercero | Martes 30 de junio | 22.00 | Estadio Azteca (Ciudad de México).
  • Primero del Grupo L vs. Mejor tercero | Miércoles 1 de julio | 13.00 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
  • Bélgica vs. Mejor tercero | Miércoles 1 de julio | 17.00 | Lumen Field (Seattle).
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | Miércoles 1 de julio | 21.00 | Levi's Stadium (Santa Clara).
  • España vs. Segundo del Grupo J | Jueves 2 de julio | 16.00 | SoFi Stadium (Los Ángeles).
  • Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L | Jueves 2 de julio | 20.00 | BMO Field (Toronto).
  • Suiza vs. Mejor tercero | Viernes 3 de julio | 00.00 | BC Place (Vancouver).
  • Australia vs. Egipto | Viernes 3 de julio | 15.00 | AT&T Stadium (Arlington).
  • Argentina vs. Cabo Verde | Viernes 3 de julio | 19.00 | Hard Rock Stadium (Miami).
  • Primero del Grupo K vs. Mejor tercero | Viernes 3 de julio | 22.30 | Arrowhead Stadium (Kansas City).

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