Minuto a minuto de los partidos del sábado 27 de junio en el Mundial 2026

Así quedaron los cruces de los 16avos de final
El Mundial 2026 estrenó un formato histórico con 48 selecciones y, por primera vez, incorpora una ronda de 16avos de final antes de los tradicionales octavos. En esta instancia competirán 32 equipos: los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.
La Selección Argentina, que terminó como líder del Grupo J, ya tiene asegurado su lugar en la fase eliminatoria y enfrentará a Cabo Verde, segundo del Grupo H, en busca del pase a los octavos de final.