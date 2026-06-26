Mundial 2026: España y Cabo Verde clasificaron, y Uruguay eliminado

España cumplió con los pronósticos y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre Uruguay, resultado que le permitió finalizar como líder del Grupo H y asegurar su clasificación a los 16avos de final.
El único gol del encuentro llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Álex Baena apareció para romper el cero y darle tres puntos fundamentales al conjunto español, que terminó invicto en la zona.
En el otro encuentro del grupo, Cabo Verde y Arabia Saudita igualaron sin goles. El empate favoreció a los africanos, que conservaron el segundo puesto y también sellaron su pase a la siguiente ronda.
Con estos resultados, España finalizó en la cima del Grupo H con 7 puntos, seguida por Cabo Verde con 3. Uruguay y Arabia Saudita terminaron con 2 unidades cada uno y quedaron eliminados del certamen.
Posiciones finales - Grupo H
- España: 7 puntos (clasificado)
- Cabo Verde: 3 puntos (clasificado)
- Uruguay: 2 puntos (eliminado)
- Arabia Saudita: 2 puntos (eliminado)
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