Cruces de la próxima fase del Mundial 2026: ya hay cuatro duelos confirmados

Este jueves se disputó una nueva fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, Canadá y México . En el Grupo E , Ecuador dio el golpe al imponerse sobre Alemania , mientras que Costa de Marfil superó a Curazao , resultados que dejaron definida la clasificación de esa zona .

En paralelo, el Grupo F también quedó resuelto tras la victoria de Países Bajos frente a Túnez y el empate entre Japón y Suecia , marcadores que terminaron de establecer el orden de los equipos en esa zona.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece arrancó en desventaja frente a Alemania , aunque logró dar vuelta el resultado para quedarse con un valioso triunfo por 2-1 que le aseguró un lugar entre los mejores terceros de la Copa del Mundo .

Ahora solo resta conocer en qué ubicación finalizará dentro de esa clasificación y quién será su adversario en los 16avos de final . Del otro lado, el seleccionado comandado por Julian Nagelsmann ya tenía asegurado el liderazgo del Grupo E antes de este compromiso.

Costa de Marfil le ganó a Curazao

En el otro encuentro, Costa de Marfil selló su clasificación a los 16avos de final en el segundo puesto del Grupo E tras imponerse por 2-0 sobre Curazao. De este modo, el conjunto africano quedó a la espera del escolta del Grupo I, lugar que disputan Francia y Noruega.

Por su parte, el seleccionado dirigido por Ronald Koeman también aseguró su presencia en la fase eliminatoria luego de vencer 3-1 a Túnez y confirmar su pasaje a la próxima ronda. El conjunto europeo se puso en ventaja apenas comenzado el encuentro gracias a un gol en contra a los dos minutos y, poco después, estiró la diferencia.

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Aunque el seleccionado conducido por Hervé Renard logró descontar en el complemento, no consiguió cambiar el rumbo del partido. Un nuevo tanto de Países Bajos terminó de liquidar el resultado, aseguró el primer puesto de la zona y selló el cruce frente a Marruecos en los 16avos de final.

Japón vs. Brasil en 16avos de final del Mundial 2026

En el restante compromiso de la zona, el seleccionado de Japón, conducido por Hajime Moriyasu, empató su encuentro. Ese resultado favoreció al conjunto dirigido por Graham Potter, que terminó por quedarse con el primer lugar del grupo, mientras los asiáticos finalizaron segundos con cinco unidades.

De esta manera, Japón quedó emparejado con Brasil para los 16avos de final. En tanto, Suecia todavía conserva chances de meterse en la próxima instancia como uno de los mejores terceros del torneo.

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Paraguay espera resultados para terminar como mejor tercero

En el cierre de la jornada, Paraguay empató 0-0 frente a Australia y quedó muy cerca de meterse en los 16avos de final. El conjunto guaraní ahora deberá aguardar la resolución del resto de los grupos, ya que por el momento se está clasificando como uno de los mejores terceros del certamen.

Por su parte, el seleccionado australiano terminó la fase de grupos en el segundo puesto y, de mantenerse las posiciones actuales, se cruzará con Irán, que hoy ocupa el lugar de escolta del Grupo G.

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La gran sorpresa del Grupo D llegó en el encuentro protagonizado por Estados Unidos, uno de los países organizadores, que perdió 3-2 frente a Turquía con un gol sobre el final, pese a que el conjunto europeo ya no tenía posibilidades de avanzar.

Aun con la derrota, el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino conservó el primer puesto de la zona y aseguró su lugar en los 16avos de final, instancia en la que se medirá con Bosnia y Herzegovina el miércoles 1 de julio, desde las 21.

La jornada del miércoles se abrió con el triunfo de Brasil sobre Escocia, un resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de su grupo y que también marcó el esperado retorno de Neymar. En el otro encuentro de la zona, Marruecos debió exigirse al máximo para derrotar por 4-2 a Haití, que ya había quedado sin chances de clasificación.

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Por otra parte, Bosnia y Herzegovina continúa pendiente de la definición de los mejores terceros luego de eliminar a Qatar. En tanto, Suiza se impuso frente a Canadá en el duelo entre los líderes del Grupo B y cerró la fase de grupos en lo más alto de la tabla.

México confirmó su primer puesto

En el cierre de la jornada, México ratificó el primer puesto del Grupo A con un contundente 3-0 sobre República Checa. En paralelo, Sudáfrica dio la sorpresa al imponerse frente a Corea del Sur, resultado que le permitió quedarse con la segunda posición de la zona y avanzar a la fase eliminatoria.

Con el final de la tercera fecha de la fase de grupos quedará definido el cuadro completo de los 16avos de final, instancia que debutó en esta Copa del Mundo tras la expansión del torneo, que pasó de 32 a 48 selecciones participantes.

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Si bien todavía pueden producirse modificaciones y resultados que alteren el cuadro de los cruces, el comienzo de la tercera fecha ya empieza a perfilar enfrentamientos de alto impacto, entre ellos Argentina-Uruguay, Portugal-Ghana y España-Austria, duelos que prometen acaparar gran parte de la atención.

Además, el panorama actual del torneo deja abierta la posibilidad de que la Albiceleste se enfrente a Brasil en una eventual semifinal, siempre que ambos seleccionados logren avanzar hasta esa instancia.

Hasta el momento ya se conocen cuatro cruces confirmados por los 16avos de final del torneo. En la primera llave de playoffs, Selección de Sudáfrica se medirá con Selección de Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles, desde las 16 (hora argentina).

Más adelante, el lunes 29 de junio a las 14:00, Selección de Brasil enfrentará a Selección de Japón en uno de los duelos más atractivos de esta instancia. Ese mismo día, a las 22:00, Selección de Países Bajos chocará con Selección de Marruecos.

Argentina le ganó a Austria en el Mundial 2026 Argentina le ganó a Austria en el Mundial 2026

Por último, el miércoles 1 de julio a las 21:00, Selección de Estados Unidos se enfrentará a Selección de Bosnia y Herzegovina, cerrando así el lote de cruces ya definidos de esta fase.

De acuerdo con lo señalado por el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también podrían darse otros cruces en función de la tabla de los mejores terceros. En ese escenario, Selección de Paraguay se enfrentaría a Selección de Alemania, mientras que Selección de Croacia chocaría con Selección de Colombia, entre otros posibles emparejamientos.

De todos modos, el panorama aún no está cerrado y estos cruces pueden modificarse con el desarrollo de los distintos partidos hasta el cierre definitivo de la fase.

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ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL: