Mundial 2026: Estados Unidos y Australia clasificados, y Paraguay deberá esperar

El Grupo D del Mundial 2026 quedó definido este miércoles con una jornada cargada de emoción. Aunque sufrió una inesperada derrota por 3 a 2 frente a Turquía, Estados Unidos terminó como líder de la zona y avanzó a los 16avos de final.

El seleccionado norteamericano cerró la fase de grupos con 6 puntos, producto de sus victorias sobre Paraguay y Australia, resultados que le alcanzaron para quedarse con el primer puesto pese al traspié en la última fecha.

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En el otro encuentro del grupo, Australia y Paraguay igualaron 0 a 0 en un partido muy disputado. El empate dejó a ambos con 4 puntos, aunque la diferencia de gol favoreció a los oceánicos, que se quedaron con el segundo lugar y también lograron la clasificación.

Paraguay finalizó tercero con la misma cantidad de unidades, pero menos diferencia de gol, y ahora deberá esperar los resultados de las demás zonas para conocer si consigue un lugar en los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Por su parte, Turquía se despidió del Mundial con un triunfo que no le alcanzó. Terminó con 3 puntos y quedó eliminada de la competencia.

Posiciones finales del Grupo D:

Estados Unidos: 6 puntos (clasificado).

Australia: 4 puntos (clasificado).

Paraguay: 4 puntos (deberá esperar como mejor tercero).

Turquía: 3 puntos (eliminado).