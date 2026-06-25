Mundial 2026: Países Bajos, Japón y Suecia clasificaron en el Grupo F

Países Bajos líder del grupo. Suecia ante Japón.

Países Bajos, Japón y Suecia consiguieron la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026, luego de disputarse la tercera fecha del Grupo F. Túnez terminó en el último lugar, sin puntos, y quedó eliminado de la competencia.

El seleccionado neerlandés derrotó 3 a 1 a Túnez y cerró la primera fase como líder, con siete unidades. El marcador se abrió a los 3 minutos por un gol en contra de Ellyes Skhiri. Apenas cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la ventaja para Países Bajos.

Hazem Mastouri descontó para Túnez a los 54 minutos, pero un nuevo gol en contra, esta vez de Anis Slimane a los 62, estableció el resultado definitivo.

Embed Japón y Suecia repartieron puntos En el otro encuentro del grupo, Japón y Suecia empataron 1 a 1. Daizen Maeda abrió el marcador para el conjunto asiático a los 56 minutos.

Suecia reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 62, por medio de Anthony Elanga. El empate permitió que Japón terminara segundo con cinco puntos y consiguiera la clasificación directa. Suecia cerró la zona con cuatro unidades y también avanzó como uno de los mejores terceros. Así terminó el Grupo F Países Bajos: 7 puntos, clasificado.

Japón: 5 puntos, clasificado.

Suecia: 4 puntos, clasificado como mejor tercero.

Túnez: 0 puntos, eliminado. Embed

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