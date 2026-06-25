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25 de junio de 2026 - 21:59
Fútbol.

Mundial 2026: Países Bajos, Japón y Suecia clasificaron en el Grupo F

Países Bajos venció 3 a 1 a Túnez y terminó líder. Japón fue segundo y Suecia avanzó entre los mejores terceros.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Países Bajos líder del grupo.

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Suecia ante Japón.

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El seleccionado neerlandés derrotó 3 a 1 a Túnez y cerró la primera fase como líder, con siete unidades. El marcador se abrió a los 3 minutos por un gol en contra de Ellyes Skhiri. Apenas cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la ventaja para Países Bajos.

Hazem Mastouri descontó para Túnez a los 54 minutos, pero un nuevo gol en contra, esta vez de Anis Slimane a los 62, estableció el resultado definitivo.

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Japón y Suecia repartieron puntos

En el otro encuentro del grupo, Japón y Suecia empataron 1 a 1. Daizen Maeda abrió el marcador para el conjunto asiático a los 56 minutos.

Suecia reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 62, por medio de Anthony Elanga.

El empate permitió que Japón terminara segundo con cinco puntos y consiguiera la clasificación directa. Suecia cerró la zona con cuatro unidades y también avanzó como uno de los mejores terceros.

Así terminó el Grupo F

  • Países Bajos: 7 puntos, clasificado.

  • Japón: 5 puntos, clasificado.

  • Suecia: 4 puntos, clasificado como mejor tercero.

  • Túnez: 0 puntos, eliminado.

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