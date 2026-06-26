Mundial 2026: Francia y Noruega clasificaron a 16avos de final

Francia y Noruega consiguieron la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, luego de disputarse la tercera y última fecha del Grupo I. El seleccionado francés finalizó como líder con nueve puntos, mientras que los noruegos quedaron segundos con seis unidades.
Francia derrotó 4 a 1 a Noruega con una actuación sobresaliente de Ousmane Dembélé, autor de tres goles durante el primer tiempo.
El delantero abrió el marcador a los 7 minutos y volvió a convertir a los 20 y 32. Noruega había descontado a través de Aasgaard a los 21, pero Doué sentenció el encuentro a los 94 minutos.
Senegal goleó y todavía tiene posibilidades
En el otro partido de la zona, Senegal venció 5 a 0 a Irak y sumó sus primeros tres puntos en el certamen.
Diarra abrió el marcador a los 4 minutos. En el complemento, Ismaïla Sarr amplió la ventaja a los 56 y Pape Gueye marcó por duplicado, a los 59 y 71 minutos. Ndiaye convirtió el quinto gol a los 82.
Con este resultado, Senegal terminó en el tercer lugar y deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer si clasifica como uno de los mejores terceros.
Irak cerró su participación sin puntos y quedó eliminado.
Así terminó el Grupo I
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Francia: 9 puntos, clasificado.
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Noruega: 6 puntos, clasificado.
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Senegal: 3 puntos, a la espera.
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Irak: 0 puntos, eliminado.
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