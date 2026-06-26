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26 de junio de 2026 - 18:02
Grupo I.

Mundial 2026: Francia y Noruega clasificaron a 16avos de final

Francia terminó la fase de grupos con puntaje ideal tras vencer 4 a 1 a Noruega. Senegal goleó a Irak y deberá esperar para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

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Francia derrotó 4 a 1 a Noruega con una actuación sobresaliente de Ousmane Dembélé, autor de tres goles durante el primer tiempo.

El delantero abrió el marcador a los 7 minutos y volvió a convertir a los 20 y 32. Noruega había descontado a través de Aasgaard a los 21, pero Doué sentenció el encuentro a los 94 minutos.

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Senegal goleó y todavía tiene posibilidades

En el otro partido de la zona, Senegal venció 5 a 0 a Irak y sumó sus primeros tres puntos en el certamen.

Diarra abrió el marcador a los 4 minutos. En el complemento, Ismaïla Sarr amplió la ventaja a los 56 y Pape Gueye marcó por duplicado, a los 59 y 71 minutos. Ndiaye convirtió el quinto gol a los 82.

Con este resultado, Senegal terminó en el tercer lugar y deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer si clasifica como uno de los mejores terceros.

Irak cerró su participación sin puntos y quedó eliminado.

Así terminó el Grupo I

  • Francia: 9 puntos, clasificado.

  • Noruega: 6 puntos, clasificado.

  • Senegal: 3 puntos, a la espera.

  • Irak: 0 puntos, eliminado.

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