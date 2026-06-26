viernes 26 de junio de 2026
26 de junio de 2026 - 09:34
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Minuto a minuto de los partidos del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

Este viernes 26 de junio continuará la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con las definiciones de las zonas I, H y G.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
mundial copa del mundo

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El Mundial 2026 avanza y ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos. Durante este viernes 26 de junio se definirán otras tres zonas: los clasificados de los grupos I, H y G. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.

Seguí el minuto a minuto de una jornada totalmente imperdible.

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Los primeros crucesde 16avos de final

Entre los equipos que ya aseguraron su lugar en la siguiente instancia aparecen varias potencias, además de algunas selecciones que dieron la sorpresa durante la fase inicial.

  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Brasil vs. Japón
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
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Último partido: Egipto vs Irán

Egipto, que lidera con cuatro puntos, chocará contra Irán en Seattle desde las 00 horas del sábado.

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Nueva Zelanda y Bélgica

El día terminará con la resolución del Grupo G. Bélgica no tuvo un gran arranque al empatar en dos oportunidades y se enfrentará con Nueva Zelanda para sellar su pasaje. El encuentro arranca a las 00 del sábado.

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Cabo Verde vs Arabia Saudita

Cabo Verde, por su parte, hará lo propio con Arabia Saudita en Houston. La definición a la próxima ronda será minuto a minuto. El partido se disputará desde las 21 horas.

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Partido para el infarto: Uruguay vs Francia

Uruguay se medirá contra España, que lidera con cuatro unidades, con la obligación de sumar puntos para soñar con la clasificación. El choque mundialista será desde las 21 horas.

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Senegal e Irak

Por su parte, Senegal e Irak buscarán su primera victoria para aspirar a una hipotética clasificación en el tercer puesto. El partido será desde las 16 horas.

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Noruega vs Francia

La jornada del viernes se abrirá con el choque estelar entre la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé. Ambos llegan al duelo con seis unidades y el vencedor se quedará con la cima. El partido iniciará a las 16 horas.

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Los partidos del viernes 26 de junio

  1. Noruega vs Francia: 16 horas
  2. Senegal vs Irak: 16 horas
  3. Uruguay vs España: 21 horas
  4. Cabo Verde vs Arabia Saudita: 21 horas
  5. Nueva Zelanda vs Bélgica: 00 horas
  6. Egipto vs Irán: 00 horas

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