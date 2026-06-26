Minuto a minuto de los partidos del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

El Mundial 2026 avanza y ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos. Durante este viernes 26 de junio se definirán otras tres zonas: los clasificados de los grupos I, H y G. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.
Los primeros crucesde 16avos de final
Entre los equipos que ya aseguraron su lugar en la siguiente instancia aparecen varias potencias, además de algunas selecciones que dieron la sorpresa durante la fase inicial.
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Brasil vs. Japón
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina