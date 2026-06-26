Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo

La Selección Argentina disputará este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania desde las 23 en el Dallas Stadium. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto del Grupo J y buscará cerrar la primera ronda con puntaje ideal antes de los dieciseisavos de final.

Deportes. Argentina vs. Jordania: cuándo juega la Selección para el cierre del Grupo J

Con la clasificación asegurada, Argentina disputa su último partido de grupo

La Albiceleste llega con dos victorias consecutivas en el certamen. En el debut goleó 3 a 0 a Argelia y luego superó 2 a 0 a Austria, resultados que le permitieron asegurarse el liderazgo del Grupo J.

Lionel Messi fue la gran figura del equipo en los primeros encuentros al convertir los cinco goles de Argentina en el Mundial. Con la clasificación asegurada, Lionel Scaloni apostaría por una formación alternativa para preservar a varios titulares y darles minutos a futbolistas que tuvieron menor participación.

Jordania, en tanto, afrontará su último compromiso en el torneo tras quedar eliminada. El seleccionado asiático perdió 3 a 1 frente a Austria y luego cayó 2 a 1 ante Argelia, por lo que ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Probable formación de Argentina

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Julián Álvarez.

Posible formación de Jordania

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud Abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari.

Argentina vs. Jordania: hora, TV y dónde ver en vivo

Partido: Argentina vs. Jordania.

Competencia: Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.

Día: Sábado.

Hora: 23.00.

TV: TyC Sports.

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

Historial entre Argentina y Jordania

Argentina y Jordania nunca se enfrentaron oficialmente. El duelo de este sábado marcará el primer antecedente entre ambas selecciones.