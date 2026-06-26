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26 de junio de 2026 - 19:58
Fútbol.

Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi irá al banco ante Jordania

El entrenador de la Selección Argentina anticipó una modificación importante para el cierre del Grupo J y sostuvo que el equipo mantendrá su identidad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Lionel Scaloni.

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La respuesta se produjo luego de la pregunta de Enrique Macaya Márquez, quien abrió la conferencia y generó aplausos al consultar si el capitán iría al banco y cuál sería la formación.

Antes de hablar del equipo, Scaloni envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. “Me pongo un poco serio y le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo. Es muy triste y difícil de explicar”, expresó.

Luego se dirigió al histórico periodista y respondió: “Enrique, un placer que me haga la pregunta y verlo acá. Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted; si no, por ahí la esquivaría”.

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La identidad de la Selección Argentina

Scaloni también analizó las diferentes propuestas que mostraron los equipos durante el Mundial. Mencionó a las selecciones que buscan atacar mediante la posesión, a las que aprovechan el contraataque y a aquellas que sostienen su fortaleza desde el orden defensivo. “Todos tienen resultados. Está el que ataca con el balón, como España y nosotros; el que juega de contra y el que se hace fuerte defensivamente”, explicó.

El entrenador destacó a Paraguay y Australia como dos equipos duros y advirtió que no facilitarán el camino de sus próximos rivales. Sin embargo, remarcó que Argentina no modificará completamente su estilo.

“Para un equipo como el nuestro es difícil cambiar radicalmente su manera de jugar. Se pueden cambiar matices, pero cambiar todo no es nuestra esencia. No hay una sola manera de ganar. Al final van a llegar las selecciones potentes”.

¿Por qué no festeja los goles y qué cábalas tiene? fue otra de las preguntas: “Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. Eso puede ser una cábala en cualquier cancha y entrenamiento. Y lo de los goles... Hay maneras y maneras. Por dentro, estoy contento. Pero siempre digo que sonb los momentos que uno piensa en hacerlo. En Bolivia, me crucé toda la cancha para saludar a Lautaro. A lo mejor, puede que vuelva ese momento. Lo que hago es lo que siento. Pero sí estoy contento. A veces, ves cosas que no son normales, como los goles del equipo o de Leo y te quedas pensando que esto no puede estar pasando. Te sentás en el banco de suplentes, lo masticas mejor... Pero lo festejo a mi manera”, dijo.

Sobre los cambios para el partido ante Jordania mencionó que “si mañana juegan, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y del proceso. Lo que se hizo es gran mérito de lo que hemos hecho. Cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Es indudable que, como DT, si les puedo dar minutos, se los doy porque lo merecen. Son grandes jugadores también. El anhelo del entrenador es que el equipo juegue de la misma manera: sé que son diferentes jugadores. El equipo puede ser diferentes jugadores, pero siempre intentamos jugar de la mejor manera".

Embed - EN VIVO: Lionel Scaloni habla en conferencia en la previa de Selección Argentina vs. Jordania

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