Lionel Scaloni sobre Messi: "Es impresionante. Ya no sé que más de decir"

La Selección Argentina consiguió una trabajada victoria por 2-0 ante Austria y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Después del encuentro disputado en Dallas, Lionel Scaloni valoró la capacidad del equipo para adaptarse a las dificultades, elogió la actuación de Lionel Messi y se mostró preocupado por la molestia física de Cristian “Cuti” Romero.

Deportes. Mundial 2026: Argentina le ganó a Austria y clasificó a los 16vos de final

El conjunto nacional sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó los seis puntos en el Grupo J. Pese a que Austria logró incomodar durante distintos pasajes del partido, Argentina encontró las respuestas necesarias para quedarse con los tres puntos y sellar anticipadamente su lugar en la siguiente instancia.

Uno de los principales temas de la conferencia fue la actuación del capitán argentino, quien convirtió los dos goles de la victoria y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo para transformarse en el máximo goleador histórico de la competencia.

Sin embargo, Scaloni no se detuvo únicamente en la capacidad goleadora del rosarino. El entrenador resaltó especialmente su compromiso defensivo y recordó que, durante uno de los momentos más complejos del encuentro, Messi colaboró en la recuperación de la pelota que terminó en uno de los goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069150458401149310&partner=&hide_thread=false "YA NO SÉ QUÉ DECIR DE MESSI"



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“Es impresionante. Ya no sé qué más decir”, expresó el director técnico al referirse a la vigencia y la influencia que mantiene el capitán dentro del equipo.

El análisis de la victoria ante Austria

El entrenador reconoció que la Selección atravesó momentos en los que no pudo controlar la pelota como pretendía. No obstante, consideró que el equipo supo defenderse cuando Austria adelantó sus líneas y encontró soluciones mediante los cambios.

Scaloni explicó que el plan argentino se sostiene en la circulación y en la acumulación de pases. Cuando el rival impidió desarrollar ese juego, el cuerpo técnico buscó variantes para recuperar el dominio y generar espacios en la defensa europea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069151212130201616&partner=&hide_thread=false "ESTE MUNDIAL NO VA POR FAVORITISMO, VA POR OTROS ASPECTOS"



El balance de Lionel Scaloni sobre los equipos candidatos a ganar el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/A0SxpeF79v — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Durante el entretiempo, el mensaje para los jugadores fue mantener la paciencia y evitar los ataques apresurados. El técnico entendía que Argentina podía lastimar si trasladaba la pelota de un sector a otro y lograba encontrar a los mediocampistas entre las líneas austríacas.

Aunque admitió que todavía existen aspectos para corregir, se mostró conforme con la capacidad competitiva del plantel. También consideró que el desarrollo fue similar al encuentro ante Argelia, debido a la exigencia física y emocional impuesta por los rivales.

El mediocampo, una de las fortalezas de Argentina

Scaloni también destacó el despliegue realizado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. Según el entrenador, gran parte del juego argentino pasa por los mediocampistas internos, quienes deben aportar claridad con la pelota y realizar un importante esfuerzo cuando el equipo pierde la posesión.

El técnico valoró que futbolistas de tanta jerarquía sean capaces de ponerse “el overol de trabajo” para ayudar al equipo. También mencionó el aporte de Thiago Almada cuando se desplaza hacia el centro del campo y recordó que cuenta con otras alternativas que todavía no tuvieron demasiados minutos.

Preocupación por la lesión del Cuti Romero

La principal señal de alerta de la jornada estuvo relacionada con Cristian Romero. El defensor tuvo que abandonar el campo por una molestia en una de sus rodillas y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Scaloni explicó que todavía no se conoce el alcance de la lesión y señaló que se trata de una molestia que el futbolista arrastraba desde antes del partido. El cuerpo médico realizará estudios durante las próximas horas para determinar su evolución y establecer si podrá estar disponible para los próximos compromisos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2069151641459208329&partner=&hide_thread=false "NO SABEMOS LO DEL CUTI"



Consultado sobre la salida de Cristian Romero, Lionel Scaloni respondió y habló de la posibilidad de rotar el equipo ante Jordania.



"Es algo que ya venía teniendo, esperemos que no sea nada", declaró el entrenador en conferencia de prensa.… pic.twitter.com/wfuy4FoYUN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 22, 2026

El entrenador también destacó el rendimiento de Lisandro Martínez y la seguridad que aportó Otamendi desde su ingreso. Para Scaloni, los tres defensores representan una parte fundamental de la estructura defensiva de la Selección.

Argentina podría presentar cambios ante Jordania

Con la clasificación asegurada, Argentina cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania el sábado 27 de junio. Scaloni anticipó que la intención será darle minutos a varios futbolistas que todavía no tuvieron demasiada participación durante el Mundial.

El técnico aclaró que la clasificación no modificará la preparación ni la mentalidad del plantel. Primero esperará el resultado del encuentro entre Jordania y Argelia y luego analizará las condiciones en las que llega cada jugador.

Más allá de las posibles variantes, Scaloni aseguró que Argentina continuará compitiendo con la misma seriedad. También sostuvo que el Mundial no se definirá únicamente por los nombres o por el favoritismo previo, sino por aspectos físicos, psicológicos y emocionales.

“Nosotros vamos a estar ahí, en la pelea”, afirmó el entrenador, que mantiene el equilibrio como una de las principales consignas para afrontar el camino de la Selección en el Mundial 2026.