Cuánto sale el kit completo para alentar a la Selección Argentina en Jujuy

La venta de banderas, gorros, cornetas y otros accesorios para alentar a la Selección Argentina comienza a crecer en el centro de San Salvador de Jujuy , especialmente durante las horas previas a cada partido. Canal 4 recorrió la zona y consultó a vendedores sobre los productos más buscados y sus precios.

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“Se está vendiendo, despacito, pero se vende”, comentó una de las trabajadoras consultadas. Según explicó, muchas personas esperan hasta el mismo día del encuentro para acercarse a comprar algún elemento celeste y blanco.

Entre los productos más solicitados aparecen las cornetas, vinchas, banderas y pinta caritas . Los vendedores señalaron que las familias suelen buscar diferentes accesorios para acompañar los partidos y vestir a grandes y chicos con los colores argentinos.

En algunos casos, los clientes realizan compras grandes para toda la familia, principalmente de gorros, banderas y artículos para hacer ruido durante los encuentros.

Otra vendedora explicó que las ventas aumentan a medida que Argentina avanza en el Mundial. La expectativa por los partidos y la continuidad de la Selección en la competencia impulsan el movimiento comercial en el centro capitalino.

Argentina

Precios de banderas, gorros y cornetas en Jujuy

Los gorros estilo arlequín con cascabeles se consiguen a $12.000, aunque también hay otras opciones a $7.000.

Las banderas para colocar en los autos cuestan alrededor de $5.000. Los modelos de mayor tamaño se venden entre $6.000 y $7.000.

Por su parte, las vuvuzelas o cornetas tienen precios que van desde los $10.000 hasta los $12.000, dependiendo del modelo y el tamaño.

Con distintas alternativas y valores, los comerciantes esperan que el movimiento continúe aumentando en las próximas jornadas, acompañando la expectativa que genera cada presentación de la Selección Argentina.