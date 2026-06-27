Inglaterra venció a Panamá y avanzó como líder del Grupo L en el Mundial 2026

Inglaterra tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a un Panamá que se defendió con orden durante gran parte del encuentro. Tras un primer tiempo sin goles, los dirigidos por Thomas Tuchel encontraron la ventaja a los 62 minutos gracias a Jude Bellingham, que abrió el marcador con una gran definición.

image Inglaterra venció a Panamá

Cinco minutos más tarde apareció Harry Kane, quien conectó de cabeza un centro preciso para establecer el 2 a 0 definitivo. Con ese tanto, el capitán inglés alcanzó los 11 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales, superando la marca de Gary Lineker.

Inglaterra espera rival y Panamá se despide del torneo Con este resultado, Inglaterra terminó como líder del Grupo L y avanzó a los 16avos de final con grandes expectativas de seguir peleando por el título. El equipo mostró solidez defensiva y resolvió el partido gracias al talento de sus principales figuras. image Inglaterra venció a Panamá Para Panamá, en cambio, fue el cierre de una participación sin puntos en la fase de grupos. A pesar de su esfuerzo, el conjunto centroamericano no logró dar el golpe frente a una de las selecciones candidatas y quedó eliminado del Mundial 2026.

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