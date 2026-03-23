La Liga Jujeña de Fútbol confirmó cuánto saldrán las entradas para los partidos

El inicio del Torneo Apertura denominado “Gringo” Flores de primera división de la Liga Jujeña de Fútbol , tanto en la rama masculina como femenina, comenzará unos días después de los previsto inicialmente, el jueves 27 de marzo .

“Hay muchos clubes que atraviesan contextos diferentes. Tenemos gente que juega en otras localidades, como Zapla y Talleres. Y reunidos en una misma mesa, salir con las unanimidades, se hace un poco más complejo, pero tratamos de que así sea”, contó Carla Romera, la secretaria general de la Liga .

“ Por eso la necesidad de postergarlo , para tratar de afinar ya como lo mínimo , y tratar de darle el mejor campeonato a los jujeños y las jujeñas, y el mejor espectáculo deportivo”, aclaró la dirigente sobre el campeonato local.

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Entradas y pases

Confirmó que el precio de las entradas para ver los partidos será de 8 mil pesos, precio al que se llegó de manera unificada con las instituciones. “Todo tiene que tratar de ser en consenso. Tenemos la participación de los 19 clubes en las reuniones”, destacó.

Sobre cuánto costarán los pases de los jugadores de un club a otro en la primera, destacó que serán 100.000 pesos. “Los dirigentes nos sentamos a charlar sobre las realidades distintas y tratamos de buscar un equilibrio No es lo mismo Palermo, que Los Perales, que Cuyaya, que Lavalle”, explicó.

“Escuchamos a cada uno y tratamos de encontrar un equilibrio”, y destacó que el libro de pases estará abierto hasta la segunda fecha. “En inferiores tenés 80 mil pesos el pase, lo que es inscripción 20.000 pesos, y carnet, 10.000 pesos.

Liga Jujeña de Fútbol Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

La realidad de la Liga Jujeña de Fútbol

“Entendemos que el club es de los hinchas, y los dirigentes se deben a sus hinchas. Entonces, si cada uno de los dirigentes que está ahí está sentado es por algo, lo han votado sus hinchas, los han puesto en esos lugares”, dijo Romera.

“Tenemos en Argentina un orden que tiene que ver con una estructura en nuestro fútbol que va desde AFA, el Consejo Federal, las federaciones, las ligas y los clubes. Sin ese armado, sin el armado de la Liga Jujeña, Gimnasia no podría competir, por ejemplo. Este esquema necesita funcionar para los clubes con estructuras más grandes, como Gimnasia, o para estructuras más chicas”, indicó.

“El fútbol es un espectáculo deportivo, y competimos contra un montón de otros espectáculos, que tienen que ver no solamente con trasladarse a un lugar, sino agarrar el teléfono y verlo desde ahí. Tratar de hacer un espectáculo deportivo lo más entretenido posible es nuestro deber”.

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“Los clubes contenemos miles y miles de niños que todos los fines de semana van, juegan, sus familias acompañan”, y señaló que la Primera “se tiene que llevar adelante con una estructura que es enorme, que por ahí no se ve, que tiene que ver con el armado de los escenarios deportivos, con la ambulancia, la policía, que estén los réferis”, subrayó.