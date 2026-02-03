El 20 de marzo empezará el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol

La Liga Jujeña de Fútbol definió este lunes la fecha de inicio del Torneo “Gringo” Flores , que se pondrá en marcha el próximo 20 de marzo. La decisión se tomó durante una reunión del Consejo Directivo, donde además se avanzó en detalles organizativos de la temporada 2026.

El campeonato llevará el nombre de Jesús “El Gringo” Flores , una figura central en la historia de la entidad. La propuesta recibió el respaldo unánime de los clubes, en reconocimiento a su extensa trayectoria como dirigente y a su paso por los cargos de vicepresidente y presidente de la Liga.

Desde la organización destacaron que el homenaje busca mantener viva la memoria de quienes marcaron el crecimiento institucional del fútbol local, en un contexto de renovación y continuidad deportiva.

En cuanto al sistema de competencia, la Primera División mantendrá el esquema que se utilizó en las últimas temporadas . Tanto en la rama masculina como en la femenina, los equipos competirán divididos en dos zonas, con una fase regular y posteriores cruces de play off.

Este formato ya resulta conocido para los clubes y permite una mayor cantidad de partidos decisivos, además de sostener el interés a lo largo del torneo. La Liga considera que esta modalidad favorece la competencia y la participación sostenida de las instituciones afiliadas.

Liga Jujeña de Fútbol Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Cambios en el esquema de divisiones inferiores

En lo que respecta a las divisiones inferiores, la Liga Jujeña resolvió un formato distinto para la primera parte del año. Durante ese tramo de la temporada, los equipos jugarán bajo el sistema de todos contra todos, sin zonas.

La modalidad apunta a garantizar mayor rodaje para los juveniles y una competencia más pareja, con igualdad de cruces entre los participantes. La definición del formato para la segunda parte del año quedará sujeta a futuras reuniones del Consejo Directivo.

De esta manera, la Liga Jujeña de Fútbol comienza a delinear una nueva temporada que combina continuidad en Primera División y ajustes en las categorías formativas.