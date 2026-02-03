martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 07:44
Deportes.

El 20 de marzo empezará el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol

El certamen de Primera División de la Liga Jujeña de Fútbol rendirá homenaje a un histórico dirigente del fútbol jujeño.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo).

Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo).

Lee además
Carnaval en Jujuy video
Prevención.

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos
Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

El campeonato llevará el nombre de Jesús “El Gringo” Flores, una figura central en la historia de la entidad. La propuesta recibió el respaldo unánime de los clubes, en reconocimiento a su extensa trayectoria como dirigente y a su paso por los cargos de vicepresidente y presidente de la Liga.

Desde la organización destacaron que el homenaje busca mantener viva la memoria de quienes marcaron el crecimiento institucional del fútbol local, en un contexto de renovación y continuidad deportiva.

Formato definido para Primera División

En cuanto al sistema de competencia, la Primera División mantendrá el esquema que se utilizó en las últimas temporadas. Tanto en la rama masculina como en la femenina, los equipos competirán divididos en dos zonas, con una fase regular y posteriores cruces de play off.

Este formato ya resulta conocido para los clubes y permite una mayor cantidad de partidos decisivos, además de sostener el interés a lo largo del torneo. La Liga considera que esta modalidad favorece la competencia y la participación sostenida de las instituciones afiliadas.

Liga Jujeña de Fútbol
Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Cambios en el esquema de divisiones inferiores

En lo que respecta a las divisiones inferiores, la Liga Jujeña resolvió un formato distinto para la primera parte del año. Durante ese tramo de la temporada, los equipos jugarán bajo el sistema de todos contra todos, sin zonas.

La modalidad apunta a garantizar mayor rodaje para los juveniles y una competencia más pareja, con igualdad de cruces entre los participantes. La definición del formato para la segunda parte del año quedará sujeta a futuras reuniones del Consejo Directivo.

De esta manera, la Liga Jujeña de Fútbol comienza a delinear una nueva temporada que combina continuidad en Primera División y ajustes en las categorías formativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel