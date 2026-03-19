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19 de marzo de 2026 - 10:04
Jujuy.

Habrá actividades culturales por el Día del Artesano esta tarde en capital

Este 19 de marzo se celebra el Día del Artesano y es por ello que esta tarde habrá una jornada especial en el Paseo de Artesanos de calle Urquiza.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Habrá actividades culturales por el Día del Artesano esta tarde en capital

Habrá actividades culturales por el Día del Artesano esta tarde en capital

En el marco del Día del Artesano, que se celebra este 19 de marzo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante una jornada especial en el Paseo de Artesanos. La propuesta se desarrolla desde las 17 hasta las 20 horas, con el objetivo de reconocer y poner en valor la labor de los artesanos locales.

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La iniciativa busca destacar el aporte cultural de quienes, a través de sus creaciones, mantienen vivas las tradiciones y la identidad de la región.

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Habrá actividades culturales por el Día del Artesano esta tarde en capital

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Actividades para toda la familia

Durante la tarde, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una variedad de propuestas pensadas para compartir en familia. Entre ellas, se destaca una mateada organizada por instituciones gauchas, que invita al encuentro y la participación comunitaria.

Además, el evento cuenta con presentaciones de grupos musicales en vivo y espectáculos de ballet, que aportan color, música y danza a la celebración.

Un espacio de encuentro y cultura

El Paseo de Artesanos se convierte así en un punto de reunión donde el arte y la cultura local toman protagonismo. La jornada no solo promueve el disfrute, sino también el acompañamiento a los emprendedores que exponen y comercializan sus productos.

Impulso a los emprendedores locales

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de iniciativas que permiten visibilizar el trabajo artesanal y fortalecer los espacios de comercialización. En ese sentido, invitaron a la comunidad a acercarse, recorrer el paseo y acompañar a los artesanos en su día.

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