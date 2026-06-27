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27 de junio de 2026 - 11:02
Sociedad.

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia

El informe preliminar ya está incorporado a la causa que investiga su fallecimiento. La conductora murió este viernes en un accidente ferroviario en San Isidro.

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Por  Verónica Pereyra
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El informe confirmó que murió por un grave traumatismo en la cabeza

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que Ernestina Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lesión que le provocó la muerte tras el violento choque entre su automóvil y un tren.

El accidente ocurrió el viernes en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. Según la investigación, la conductora intentó cruzar las vías cuando las barreras estaban bajas y su vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

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La Justicia avanza con la investigación del accidente

Los investigadores ya incorporaron al expediente las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y continúan analizando la mecánica del siniestro para reconstruir con precisión los últimos instantes previos al impacto.

Además, trascendió que Ernestina Pais tenía la licencia de conducir inhabilitada desde abril de este año, luego de haberse negado a realizar un test de alcoholemia tras un accidente de tránsito ocurrido en marzo en Vicente López.

Vista aérea del accidente de Ernestina Pais

Vista aérea del accidente de Ernestina Pais

La muerte de la periodista, de 54 años, generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde colegas y figuras públicas expresaron su pesar y recordaron su extensa trayectoria en los medios argentinos.

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