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26 de junio de 2026 - 13:31
Sociedad.

Drama en Caracas: niños llegan solos a los hospitales tras el derrumbe

Son rescatados de entre los escombros y trasladados en ambulancia sin sus padres. Algunos arriban con una cinta en el brazo con su nombre escrito.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescatados sin sus padres, niños llegan solos a los hospitales en Caracas.

Rescatados sin sus padres, niños llegan solos a los hospitales en Caracas.

Niños en hospitales en Caracas atraviesan horas críticas tras los potentes sismos registrados en Venezuela. En ese contexto, Yenderlin Cabarza, de 13 años, ingresó al servicio de emergencias con múltiples fracturas luego de ser trasladada desde la zona más afectada por el terremoto, que ya dejó al menos 188 fallecidos.

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Su madre no sobrevivió, al igual que su tío, quien la protegió con su propio cuerpo durante el colapso de la estructura. La menor permanece a la espera de atención médica, una situación que se replica entre decenas de niños. En paralelo, ambulancias arriban de manera constante al Hospital Domingo Luciani, en el este de Caracas, mientras familiares y allegados, visiblemente angustiados, revisan extensas listas manuscritas pegadas en las paredes del centro de salud en busca de información sobre sus seres queridos.

Rescatados sin sus padres, niños llegan a hospitales en Caracas.

Los fuertes testimonios

En las listas, redactadas de forma manual, figuran distintos nombres, entre ellos los de 22 niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 4 y los 19 años. Estos menores lesionados fueron auxiliados en La Guaira, la zona del litoral que el miércoles fue duramente impactada por dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Los movimientos sísmicos provocaron el derrumbe de edificios completos que quedaron convertidos en ruinas, y hasta este viernes la situación seguía generando temor e incertidumbre en Venezuela. Yenderlin Cabarza fue evacuada en ambulancia desde el sector afectado, una región que las autoridades describieron como “zona de desastre” y que, por orden de la presidenta Delcy Rodríguez, fue militarizada.

“Salió con sus dos bracitos que le bailaban, no lograban rescatarla porque los escombros le caían encima”, relató a la AFP Rolando, un allegado de la familia que pidió ser identificado únicamente por su nombre de pila.

Niños llegan solos a hospitales en Caracas tras potentes terremotos.

“Subió sola en la ambulancia, después subimos nosotros”, relató el hombre que acompañaba al padre de la joven desde La Guaira hasta el hospital. Según su testimonio, se enteraron de su ubicación cuando les informaron que sería derivada a ese centro médico.

El padre de Yenderlin Cabarza ingresó al área de emergencias y tomó conocimiento de que su hija ya había salido del quirófano, luego de ser intervenida por fracturas en ambos brazos. El resto de los familiares que sobrevivieron permanecían a la espera en el exterior del hospital.

“Varios de los niños llegan solos porque los traen rápidamente desde el lugar en donde los rescatan”, explicó un profesional de la salud que prefirió mantener el anonimato al no estar autorizado para brindar declaraciones. “Unos nos dan sus nombres, otros llegan identificados con un tirro (cinta adhesiva) en el brazo”, explicó una médica que también habló bajo condición de anonimato.

Rescatados sin sus padres, niños llegan solos a los hospitales en Caracas.

“La mayoría no tiene familiares, llegan solos y lo que nos refieren los paramédicos es que los sacan de los escombros, los montan en la ambulancia y los traen para acá porque en La Guaira los hospitales están muy ‘full’”, añadió. Las autoridades estiman que alrededor de 3.500 personas resultaron heridas en esta tragedia, que ya provocó más de 500 fallecidos.

En espera

En el área de espera del Hospital Domingo Luciani permanecen familiares y allegados de las personas heridas durante el terremoto. Los casos más frecuentes incluyen golpes y traumatismos en el rostro, el tórax y el abdomen, además de fracturas en brazos y piernas.

La desesperación marca la búsqueda de nombres en un hospital de Caracas tras el doble terremoto en Venezuela.

“Los familiares deben estar en la sala de espera”, anuncia una trabajadora del centro de salud a través de un megáfono. “Deben despejar el área, está prohibido estar aquí”, repite cerca del sector de emergencias. Mientras tanto, la trabajadora que utiliza el megáfono convoca de manera periódica a los familiares de los pacientes internados, quienes se describen a sí mismos como “afortunados” al confirmar que sus seres queridos siguen con vida.

Con la intención de dar con el paradero de sus allegados, numerosos recién arribados toman fotografías de las listas de personas heridas. Esas imágenes, que contienen decenas de nombres, comienzan a circular rápidamente en redes sociales, expandiéndose con gran velocidad.

Una víctima del doble terremoto es ingresada al Hospital Domingo Luciani en Caracas, mientras continúan las labores de rescate.

“Vengo del hospital Pérez Carreño y ahí tampoco encontré a mi hermana”, expresó con angustia Zoraida Hernández, de 52 años, quien la busca desde el miércoles, luego de enterarse del derrumbe de su vivienda en la zona costera de Catia la Mar.

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas.

Un camillero consultado por la AFP señaló que la morgue del centro de salud se encuentra colapsada por la cantidad de cuerpos. La intensidad de ambos movimientos sísmicos fue tal que incluso se percibieron en Colombia, donde se activaron algunas alarmas. Desde entonces, se han registrado más de 140 réplicas.

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