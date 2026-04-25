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25 de abril de 2026 - 12:07
Fútbol.

Altos Hornos Zapla golpeó en el momento justo y superó a Talleres en Perico

Altos Hornos Zapla se impuso por la mínima en un partido intenso y sumó tres puntos fundamentales en la lucha por el campeonato.

Por  Agustín Weibel
Altos Hornos Zapla golpeó en el momento justo

Altos Hornos Zapla golpeó en el momento justo

En una nueva edición de uno de los cruces más tradicionales del fútbol jujeño, Altos Hornos Zapla logró una victoria ajustada frente a Talleres de Perico, en el marco de la quinta jornada del torneo Apertura de la Liga Jujeña de fútbol.

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Zapla golpeó en el momento justo y superó a Talleres en Perico

Altos Hornos Zapla se quedó con un triunfo de gran valor al imponerse por 1 a 0 sobre Talleres de Perico en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. El partido se disputó en el estadio Dr. Plinio Zabala, con la presencia de un buen número de espectadores que acompañaron una nueva edición del clásico.

El equipo visitante llegaba en un momento positivo, con una racha de victorias que lo posicionaba como uno de los protagonistas del certamen. En contraste, el conjunto local buscaba recuperarse tras un golpe reciente en otra competencia. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de duelos, el contexto previo quedó de lado una vez que comenzó el juego.

Durante el desarrollo del encuentro, Zapla mostró mayor claridad en los momentos determinantes y logró capitalizar su oportunidad más importante. El único tanto de la noche fue convertido por Agustín Durán, un jugador identificado con la institución, que volvió a dejar su huella en este enfrentamiento.

Talleres contó con una ocasión inmejorable para alcanzar la igualdad desde el punto de penal de la mano de Mamaní, pero el arquero visitante se lució al detener el remate y sostener la ventaja de su equipo en un momento clave del partido.

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El tramo final se jugó con alta intensidad, con un conjunto local volcado al ataque y un Zapla que supo resistir y administrar la diferencia. La solidez defensiva y la efectividad terminaron inclinando la balanza a favor del Merengue.

Con este resultado, el equipo dirigido por Martos suma tres puntos determinantes que le permiten escalar a la cima de la tabla, consolidando su crecimiento en el certamen y reafirmando su candidatura. Por su parte, Talleres deberá reponerse rápidamente para no perder terreno en la competencia.

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