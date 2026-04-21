Programación de la Fecha 5 de la Liga Jujeña: cuándo arranca y cruces

Quedó definida la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña , tanto para la rama masculina como femenina. Los partidos correspondientes al torneo Jesús “Gringo” Flores, arrancarán el viernes 24 de abril.

Deportes. Quedó programada la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña: equipo libre y cruces

Deportes. Copa Jujuy: arrancan los partidos de vuelta de la segunda fase preliminar

Fortín Gaucho - Los Perales vs Nieva Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Atlético Palpalá vs Cuyaya Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - San Francisco vs Universitarios Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Fausto Tejerina - Gorriti vs Comercio

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Liga Jujeña de Fútbol

La Tablada - El Cruce vs Malvinas

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

La Tablada - Belgrano vs Alberdi

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Plinio Zabala - Talleres vs Zapla

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Sábado 25 de abril

La Tablada - La Viña vs Luján

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Domingo 26 de abril

La Tablada - Palermo vs Gimnasia

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30