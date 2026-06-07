Ya están definidos los finalistas de la Liga Jujeña

El torneo apertura de la Liga Jujeña de Fútbol esta llegando a su fin y este fin de semana quedaron definidos los equipos que pelearán por el campeonato.
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Se jugaron las semifinales del femenino y masculino y ya se conocen los finalistas del Torneo Apertura.
El torneo apertura de la Liga Jujeña de Fútbol esta llegando a su fin y este fin de semana quedaron definidos los equipos que pelearán por el campeonato.
Talleres se convirtió en protagonista del Torneo Apertura de la Liga Jujeña al conseguir la clasificación a la final tanto en masculino como en femenino. El Expreso logró dos triunfos importantes y quedó a un paso de quedarse con el título en ambas categorías.
En la rama masculina, Talleres se metió en la final tras vencer 2 a 1 a Deportivo Los Perales en el estadio La Tablada. El encuentro fue parejo, pero el equipo periqueño logró sacar ventaja y sostener el resultado para asegurar su lugar en la definición.
Los goles del Expreso fueron convertidos por Julián Ramírez y Marcelo Herrera, quienes le dieron la clasificación a un equipo que volvió a mostrar carácter en una instancia decisiva.
Por el lado del femenino, Talleres también consiguió el pase a la final del Torneo Apertura luego de vencer 1 a 0 a Malvinas. El partido se definió sobre el final con el gol de Gisela Campos, que desató el festejo del conjunto periqueño.
En el primer encuentro del domingo en el estadio La Tablada, la primera división femenina de Gimnasia de Jujuy derrotó 2 a 0 al Club Universitario con tantos de Silvana Peressin y Josefina Murillo.
Altos Hornos Zapla fue efectivo y aprovechó algunos errores de Cuyaya en la primera etapa. Agustin Braure fue el autor de los dos goles del primer tiempo mientras que Lucas Bazan de cabeza puso el tercero para sentenciar el partido.
En el masculino habrá clásico: Talleres de Perico vs Altos Hornos Zapla; mientras que en el femenino se enfrentarán Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico.
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