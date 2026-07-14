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14 de julio de 2026 - 15:16
Deportes.

Postergaron el inicio del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: los motivos

La Liga Jujeña decidió postergar el inicio del Torneo Clausura debido a la programación de la final del Mundial 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga jujeña (1)

El Torneo Clausura de la Liga Jujeña comenzará el 24 de julio en primera división femenina y masculina. La decisión fue tomada por los delegados por la participación de la Selección Argentina en instancias decisivas del Mundial 2026.

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Cuándo comenzará el Torneo Clausura

En una primera instancia, el inicio del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores estaba previsto para el 17 de julio.

Sin embargo, tras la resolución del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, la competencia comenzará el 24 de julio para la primera división femenina y masculina. También se retomará la actividad en todas las categorías.

El formato de la competencia

Durante el encuentro también se estableció que el formato del Torneo Clausura será igual al del Torneo Apertura.

La competencia contará con equipos divididos en zonas y una fase regular que desembocará en instancias definitorias.

Además, se definió que el libro de pases quedará abierto hasta antes del inicio de la segunda fecha. De esta manera, los clubes todavía tendrán margen para realizar movimientos antes de que avance la competencia.

Aranceles de las entradas

En otro tramo del cónclave se definieron los valores de las entradas para primera división y divisiones inferiores.

  • Inferiores: $4.000.
  • Primera división: $10.000.

Los equipos que participarán

Los equipos se distribuirán en dos zonas, aunque las mismas todavía no fueron anunciadas. Los clubes que formarán parte del Torneo Clausura son:

  • Zapla.
  • Cuyaya.
  • Talleres de Perico.
  • General Lavalle.
  • Ciudad de Nieva.
  • Deportivo Universitarios.
  • Los Perales.
  • Atlético Palpalá.
  • San Francisco.
  • Gimnasia de Jujuy.
  • Malvinas.
  • General Belgrano.
  • La Viña.
  • Deportivo El Cruce.
  • Deportivo Luján.
  • Atlético Gorriti.
  • Deportivo Alberdi.
  • Comercio.
  • Sportivo Palermo.

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