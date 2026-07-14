FIFA homenajeó a Ariel Ortega por su partido ante Inglaterra en Francia

A horas de un nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 , la FIFA recordó con un video la inolvidable actuación de Ariel Ortega durante el duelo de octavos de final disputado entre ambas selecciones en el Mundial de Francia 1998 .

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Fútbol. El día que Ariel Ortega la rompió ante Jamaica en el Mundial 98

En sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol internacional destacó el desempeño del futbolista nacido en Ledesma , quien fue una de las figuras del encuentro disputado en Saint-Étienne.

La FIFA definió al jujeño como representante de “el potrero más argentino” , en referencia a su estilo de juego basado en la gambeta, la creatividad y su capacidad para sorprender a los rivales.

Ortega y el baile de la gambeta contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA 1998. pic.twitter.com/yhwaj4Guop

Durante aquella jornada, Ortega se convirtió en el principal armador del equipo dirigido por Daniel Passarella y generó numerosas situaciones ofensivas frente a una selección inglesa que contaba con figuras como David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Alan Shearer y Michael Owen.

Si bien no logró convertir, el jujeño tuvo participación directa en el primer gol argentino. Ortega inició la jugada que terminó con el penal cometido por el arquero David Seaman sobre Diego Simeone, infracción que posteriormente Gabriel Batistuta transformó en gol.

Un partido inolvidable ante Inglaterra

El encuentro terminó igualado 2 a 2 después de los 120 minutos. Gabriel Batistuta y Javier Zanetti marcaron los goles argentinos, mientras que Alan Shearer y Michael Owen anotaron para Inglaterra.

FIFA homenajeó a Ariel Ortega por su partido ante Inglaterra en Francia

La clasificación se definió desde los doce pasos, donde la Selección argentina consiguió imponerse y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Francia 1998.

Ariel Ortega en Mundiales

El Burrito jugó en la Selección 88 partidos y metió 17 goles. Disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea- Japón 2002, jugando 11 partidos y haciendo 2 goles, ambos ante Jamaica en Francia 98. Logró la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, después de que Argentina perdiera la final ante Nigeria.

Su debut en el mundial fue en Estados Unidos el 21 de junio en la victoria ante Grecia por 4 a 0, reemplazando nada más y nada menos que a Diego Maradona. Nueve días después jugó el tercer partido de la fase ante Bulgaria, derrota por 2 a 0.