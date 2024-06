Ariel Ortega, su lugar en el mundo y la ciudad de Jujuy que quiere conocer

En una extensa entrevista en DSPORTS Radio, el Burrito confesó que “mi lugar en el mundo es Ledesma”, y agregó que “cuando voy, se arman los asados, me quedó ahí, juego al fútbol y se me pasan los días”, reafirmando su amor por su ciudad natal.

El ex delantero admitió que siempre que puede vuelve a viajar a Jujuy, ya sea en auto o en avión, y reconoció que “nunca se me fue la tonada”, al tiempo que subrayó que “siempre que voy disfruto de estar con mis amigos”.

Lo que no conoce de Jujuy

En la entrevista con Gastón Recondo, aseguró que no conoce su provincia como quisiera y reveló cuál es la ciudad que quiere recorrer. “Purmamarca no conozco. Tengo que ir a conocer. Siempre digo que voy a hacerlo, pero no lo hago”.

Ariel Ortega y sus compañeros

“El Mono Burgos fue de los mejores compañeros que tuve. El Chacho (Coudet) era un jodón bárbaro”, contó el Burrito. “En el fútbol es importante ir para adelante. El Mono desde la mañana estaba alegre, todo el día lo estaba”, agregó.

Ariel Ortega Ariel Ortega

Recordó que cuando se fue a jugar afuera, no fue lo mismo. “No me tocaron buenos vestuarios. Eso es lo que más extrañé de acá”, explicó y contó una anécdota graciosa de cuando fue a ver un Real Madrid ante. Barcelona con su hijo más chico. "Le dije acá hice un gol que fue el 4 a 3. Me miró y me dijo: ´dale papá", ja".

El Burrito y la Selección Argentina

El hábil futbolista dijo que tras las finales perdidas por la Selección, le dolían las críticas que recibían los futbolistas: "Muchos se han portado muy mal con esta generación de chicos", y reconoció que eso cambió con el Mundial Qatar 2022.

“Me puso muy feliz que Lionel Messi sea campeón del mundo, se lo merecía por todo lo que pasó”, y afirmó que "siempre dan ganas de ver a Messi, va a ser eterno. Cuando toca la pelota hace magia y jugará hasta cuando él quiera".

Su relación con el hincha

“Me toca ir a peñas o al interior y el trato de la gente es hermoso. Ellos te agradecen y yo les agradezco a ellos, más a la gente de River que me llenan de mensajes", y aseguró que los tatuajes que se hace la gente en su honor “me siguen sorprendiendo”.

Embed - ESPECIAL | Todos los goles del Burrito Ortega en River

Su debut en un mundial

Recordó cómo fue debutar en un Mundial reemplazando a Diego Maradona: “Es increíble”, y dijo que en el Mundial del 90 “estaba dando vueltas en un camión y cuatro años después compartía uno con ellos. Fue una época que estaba muy bien, tenía 20 años, estaban Batistuta, Balbo, Cani, Simeone, fue increíble”.

Por último, palpitó la Copa América 2024 que comienza en los próximos días y dijo: "Si Argentina no sale campeón que sea cualquiera, aunque me gustaría Uruguay por Bielsa. Es una persona que quiero mucho y es el mejor técnico que tuve", cerró.

