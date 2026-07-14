Mundial 2026: prohíben banderas y camisetas alusivas a Malvinas en Argentina vs Inglaterra

La prohibición de ingresar con banderas, camisetas u objetos alusivos a las islas Malvinas regirá este miércoles durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , que se disputará en la ciudad estadounidense de Atlanta.

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La medida forma parte del operativo especial de seguridad acordado por las autoridades de Estados Unidos, representantes de la FIFA, agentes del FBI y las delegaciones de seguridad de ambos países, debido a que el encuentro fue considerado un partido sensible.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , explicó que no se permitirá el ingreso al estadio con elementos que contengan mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial o religiosa.

La disposición incluye las banderas con el dibujo de las islas Malvinas, camisetas, carteles y cualquier otro objeto que haga referencia al reclamo histórico argentino por la soberanía territorial.

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“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, puntualizó la funcionaria.

Además, señaló que tampoco se podrá acceder al estadio con botellas ni otros elementos que puedan ser considerados peligrosos o provocativos. Los hinchas que lleguen con una camiseta alusiva a Malvinas deberán cambiarse antes de ingresar o dejar la prenda afuera del estadio.

Los cánticos no podrán ser prohibidos

Monteoliva aclaró que las autoridades no podrán impedir los cánticos relacionados con Malvinas o aquellos dirigidos contra el seleccionado rival. “No se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente. Pero las banderas no van a poder entrar. Ni camisetas”, explicó.

La restricción, por lo tanto, estará concentrada en los elementos físicos que los simpatizantes intenten llevar al estadio y no en las expresiones verbales realizadas durante el encuentro.

Un operativo con 1.600 efectivos

La semifinal contará con un importante despliegue integrado por policías y agentes de seguridad privada. Según detalló Monteoliva, habrá alrededor de 1.600 efectivos dentro y fuera del estadio.

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El operativo también abarcará los espacios públicos, los lugares de concentración de los simpatizantes, los hoteles donde se alojan las delegaciones y los traslados oficiales. Las medidas comenzaron a reforzarse desde este martes y se mantendrán durante la jornada del encuentro.

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Otra de las decisiones adoptadas fue establecer accesos distintos para los simpatizantes de ambos seleccionados. Los hinchas argentinos deberán ingresar por la puerta número 4, mientras que los ingleses accederán por la puerta número 3.

La medida busca prevenir incidentes en los accesos, aunque dentro del estadio los aficionados podrán compartir sectores debido a que las entradas ya fueron vendidas y los lugares se encuentran asignados.