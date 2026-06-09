Mundial 2026: ¿el 16 de junio es un día sagrado para la Selección argentina?. 

En los tres Mundiales de la FIFA disputados a mitad de año, las selecciones que salieron campeonas (España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018) debutaron exactamente un 16 de junio. Te explicamos por qué es un día sagrado para la Selección argentina.

Deportes. Mundial 2026: este es el día y el horario de la ceremonia inaugural

En el mundo del futbol el 16 de junio es una fecha especial para la Selección Argentina , ya que su debut mundialista coincide con el día en que comenzaron su camino los últimos tres campeones del mundo .

En los tres Mundiales de la FIFA disputados a mitad de año, las selecciones que salieron campeonas ( España en 2010 , Alemania en 2014 y Francia en 2018 ) debutaron exactamente un 16 de junio.

En el Mundial 2026, la “Scaloneta” hará su estreno frente a Argelia el martes 16 de junio en Kansas, por el Grupo J, con la intención de prolongar este llamativo antecedente favorable.

El debut de Argentina en el Mundial 2026 será contra Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa habitual de los Chiefs de la NFL.

Los Zorros del Desierto, que regresan a la cita máxima luego de 12 años de ausencia, aseguraron su plaza tras vencer 3-0 a Somalia en la última jornada del Grupo G de las Eliminatorias africanas con un doblete de Mohamed El Amine Amoura y un grito de Riyad Mahrez.

La clasificación de los argelinos se construyó sobre una campaña sólida: sumaron 22 puntos sobre 27 posibles, producto de siete victorias, una igualdad y una derrota -ambas con Guinea-.

El triunfo decisivo ante Somalia llegó con una jornada de anticipación. Será la quinta participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en 1982, 1986, 2010 y 2014.

Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania, a la postre campeón, al tiempo extra antes de caer por 2-1.

La estrategia de Argelia para llegar con ventaja al duelo ante Argentina

En la previa a este duelo, la Albiceleste cerrará su preparación en un amistoso previo ante Islandia. Lo mismo hará Argelia. El seleccionado africano jugará este miércoles a las 22 horas contra Bolivia y una decisión poco habitual llamó la atención.

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La selección enfrentará a la Verde a puertas cerradas. El equipo dirigido por Petkovic tomó esta medida, ya que será la última prueba antes de la Copa del Mundo y no quiere dar a conocer detalles de su alineación titular al conjunto de Lionel Scaloni.

“Sin público ni televisación”, explicaron los medios argelinos que acompañan a la delegación. Según explicaron, la decisión estaría vinculada a cuestiones logísticas y de seguridad. Por otro lado, la Federación Boliviana no emitió ningún comunicado oficial por esta situación.