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9 de junio de 2026 - 11:05
Jujuy.

El Talismán argentino volvió a Tilcara antes del Mundial 2026

Rodrigo González Cejas visitó por vigésima segunda vez la Virgen de Copacabana de Punta Corral para agradecer y renovar su ritual de cara al Mundial 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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El simpatizante, que ganó notoriedad durante la última década por acompañar a la Selección en competencias internacionales, compartió en sus redes sociales imágenes de su paso por la Quebrada de Humahuaca. Allí contó que concretó su visita número 22 al santuario ubicado en las alturas jujeñas.

“Hoy visité por vez número 22 Tilcara, para agradecer y pedir por lo que viene. Creer o reventar: yo elijo creer”, escribió junto a una publicación que rápidamente generó repercusión entre seguidores de Argentina.

Un vínculo que nació antes de Qatar

La relación entre González Cejas y Punta Corral no es nueva. Según relató en distintas oportunidades, comenzó a visitar el santuario años atrás como una forma de agradecer y pedir por el camino de la Selección Argentina.

Con el paso del tiempo, esos viajes se transformaron en una tradición personal. Mientras recorría estadios de todo el mundo detrás del equipo nacional, también mantuvo sus visitas a Tilcara como parte de una rutina que repitió antes y después de las grandes competencias.

En su reciente publicación, el hincha agradeció a la Virgen de Copacabana por los títulos mundiales obtenidos por Argentina en México 1986 y Qatar 2022, además de expresar su expectativa por el próximo desafío deportivo que afrontará el conjunto nacional.

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De los penales en Brasil al fenómeno viral

Rodrigo González Cejas alcanzó una enorme popularidad durante el Mundial de Brasil 2014. Aquella imagen con el rostro pintado de celeste y blanco durante la semifinal ante Países Bajos quedó registrada por las cámaras de televisión y recorrió el mundo.

Desde entonces, acompañó a la Selección en Eliminatorias, Copas América, Mundiales y Juegos Olímpicos. Su presencia en las tribunas se volvió habitual para quienes siguen al equipo argentino.

Con los años, miles de usuarios en redes sociales comenzaron a identificarlo como un símbolo de buena suerte para la Selección. El apodo de “Talismán” nació precisamente por esa asociación que muchos hinchas hicieron entre su presencia y algunos de los momentos más importantes del ciclo encabezado por Lionel Messi.

Tilcara, una parada fija en su camino

La visita realizada este fin de semana volvió a mostrar el fuerte vínculo que mantiene con Jujuy. El santuario de Punta Corral aparece como una escala recurrente dentro de su recorrido personal antes de los grandes torneos internacionales.

A casi tres días del comienzo del Mundial 2026, González Cejas eligió nuevamente Tilcara para agradecer y renovar una costumbre que sostiene desde hace años. El viaje se sumó a una extensa lista de peregrinaciones que realizó al histórico santuario ubicado en la Quebrada.

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza, el hincha argentino volvió a uno de los lugares que considera fundamentales dentro de su historia como seguidor incondicional de la Selección.

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