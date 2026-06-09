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9 de junio de 2026 - 10:13
Deportes.

Argentina enfrenta a Islandia en su despedida previa al Mundial 2026: horario y dónde verlo

El equipo de Lionel Scaloni tendrá su último examen antes del estreno mundialista. Messi sumará minutos y el DT continúa definiendo la lista definitiva.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras el 2-0 ante Honduras, la selección argentina afronta su último encuentro de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Tras el 2-0 ante Honduras, la selección argentina afronta su último encuentro de preparación de cara a la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo final y la Selección Argentina disputará este martes su última presentación preparatoria antes del estreno en la máxima competencia del fútbol. Los de Lionel Scaloni se medirán con Islandia en el Jordan-Hare Stadium, en el estado de Alabama, Estados Unidos.

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El encuentro comenzará a las 22 y servirá como la prueba definitiva antes del inicio del torneo. Este compromiso tendrá un peso especial para Lionel Scaloni, ya que representa una de las últimas oportunidades para despejar dudas antes de oficializar la nómina definitiva de 26 futbolistas.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni.

Entre los interrogantes que aún permanecen abiertos figura el nombre del jugador que ocupará el lugar dejado vacante por la lesión de Leonardo Balerdi.

Luego de la victoria por 2 a 0 frente a Honduras el último sábado, el entrenador argentino ensayó en la práctica más reciente una formación con varios cambios respecto al equipo anterior. Una de las principales novedades fue la inclusión de Lionel Messi desde el arranque.

El propio Scaloni confirmó en conferencia de prensa que el capitán tendrá minutos ante Islandia, aunque evitó precisar cuánto tiempo permanecerá en cancha.

Así fue el amistoso de Argentina vs Honduras

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El encuentro amistoso entre Argentina e Islandia contará con transmisión en directo por las señales de Telefe y TyC Sports.

Además de la televisación, los hinchas tendrán acceso a actualizaciones permanentes, estadísticas y los principales momentos del partido a través de las distintas plataformas informativas.

Mundial 2026.

La probable formación de Islandia vs. Argentina

Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

La agenda de la selección argentina hasta el Mundial 2026.

La probable formación de Argentina contra Islandia

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás González; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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