Mundial 2026: quiénes son los futbolistas argentinos que vivirán su primera Copa del Mundo

La Selección Argentina ya tiene definido el plantel que competirá en el Mundial 2026 . La nómina presentada por Lionel Scaloni combina experiencia, juventud y nombres que buscarán escribir su propia historia en la máxima competencia del fútbol.

Fútbol. Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Mientras figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez o Rodrigo De Paul aportan recorrido internacional, varios jugadores afrontarán el desafío más importante de sus carreras deportivas en Estados Unidos, México y Canadá.

El caso de Nicolás González ocupa un lugar especial dentro del plantel argentino. El atacante formó parte del proceso que desembocó en el título de la Copa América 2021 y aparecía como una fija para Qatar 2022.

Una lesión muscular cambió ese escenario a pocos días del debut y lo dejó fuera de la convocatoria. Cuatro años después, el delantero vuelve a integrar una lista mundialista y encuentra la oportunidad que el destino le negó en la edición anterior.

Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas lo convierte en una alternativa importante dentro del esquema de Scaloni.

nico gonzález

Nicolás Paz, una de las grandes apuestas del futuro

Entre los nombres más jóvenes de la convocatoria aparece Nicolás Paz. El mediocampista ofensivo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ganó terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Nacido en España e hijo del exfutbolista Pablo Paz, eligió representar a la Argentina desde las categorías juveniles. Durante la última temporada mostró un crecimiento sostenido en el fútbol europeo y llamó la atención por su visión de juego, capacidad técnica y personalidad.

Su presencia aporta variantes creativas para una selección que busca ampliar las opciones en la mitad de la cancha.

nico paz

Giuliano Simeone se ganó un lugar con esfuerzo y goles

La temporada de Giuliano Simeone resultó determinante para alcanzar el sueño mundialista. El delantero del Atlético de Madrid exhibió intensidad, sacrificio y una marcada evolución en su rendimiento.

El hijo de Diego Simeone logró destacarse en uno de los equipos más exigentes de Europa y trasladó ese nivel a los entrenamientos con la Selección.

Su velocidad para presionar la salida rival y su capacidad para jugar en distintos sectores del ataque convencieron al cuerpo técnico.

giuliano simeone

José Manuel López, la sorpresa de la convocatoria

Entre las novedades de la lista sobresale el nombre de José Manuel López. El delantero surgido de Lanús construyó su presente a base de goles en el fútbol brasileño y encontró un lugar entre los convocados gracias a su eficacia dentro del área.

Su aparición representa uno de los casos más llamativos del plantel argentino. El atacante logró captar la atención de Scaloni durante los últimos meses y respondió cuando tuvo la posibilidad de mostrarse cerca del seleccionado.

La presencia del "Flaco" suma una característica diferente en el frente ofensivo por su juego aéreo y capacidad de definición.

josé manuel lopez

Valentín Barco aporta juventud y versatilidad

Valentín Barco forma parte de la nueva generación de futbolistas argentinos que comenzó a abrirse paso en el seleccionado mayor.

El exjugador de Boca puede desempeñarse como lateral, volante o extremo por la banda izquierda. Esa polifuncionalidad le permite ofrecer distintas soluciones tácticas durante los partidos.

Con apenas algunas presentaciones en la Selección, el joven zurdo logró instalarse entre los elegidos para disputar el Mundial 2026.

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Facundo Medina suma experiencia internacional

Facundo Medina construyó su recorrido dentro de la Selección a partir de la constancia. El defensor participó en distintos procesos juveniles y mantuvo una presencia frecuente en las convocatorias del ciclo Scaloni.

Su rendimiento en el fútbol europeo consolidó su candidatura para el Mundial. Además de desempeñarse como marcador central, puede actuar como lateral izquierdo, una característica muy valorada por el cuerpo técnico.

La posibilidad de cubrir varios puestos aumenta sus chances de sumar minutos durante la competencia.

facu medina

Juan Musso vuelve a estar entre los elegidos

El arquero Juan Musso integra desde hace años el universo de futbolistas que orbitan alrededor de la Selección Argentina.

Aunque quedó fuera de Qatar 2022, mantuvo un nivel competitivo en Europa y conservó la confianza del cuerpo técnico. Su actualidad le permitió regresar a una convocatoria mundialista y ocupar un lugar importante dentro del grupo de arqueros.

Con experiencia en competencias internacionales y presencia en planteles campeones, Musso aparece como una de las alternativas para respaldar a Emiliano Martínez bajo los tres palos.

juan musso

Leonardo Balerdi, una baja de último momento para Argentina

Leonardo Balerdi aparecía como una de las alternativas más importantes para la defensa argentina de cara al Mundial 2026. El zaguero del Olympique de Marsella llegaba respaldado por una temporada sólida en Europa y por la confianza que Lionel Scaloni le brindó durante gran parte del proceso clasificatorio.

Sin embargo, una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha cambió por completo su panorama. La molestia surgió durante uno de los entrenamientos previos al Mundial y los estudios médicos confirmaron que no alcanzaría a recuperarse a tiempo para competir en condiciones óptimas. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la lista definitiva.

Tras la confirmación de la baja, Lionel Scaloni explicó que la decisión respondió exclusivamente a una cuestión física. "Lo tuvimos que dar de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado", señaló el entrenador argentino, que además reconoció el impacto que generó la noticia dentro del plantel.