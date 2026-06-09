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9 de junio de 2026 - 17:03
Deportes.

Atletas jujeños brillaron en la Ultra Trail Merlo y subieron al podio

Tamara López y Adrián Gaspar tuvieron una destacada actuación en la Ultra Trail Merlo, disputada en San Luis.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Atletas jujeños brillaron en la Ultra Trail Merlo y subieron al podio

Atletas jujeños brillaron en la Ultra Trail Merlo y subieron al podio

Tamara López y Adrián Gaspar lograron una destacada actuación en la Ultra Trail Merlo, competencia de montaña disputada en la provincia de San Luis, donde ambos atletas jujeños subieron a lo más alto del podio en sus respectivas distancias.

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López se consagró ganadora en la prueba de 37K, una de las distancias más exigentes dentro del trail running nacional. La atleta jujeña demostró un gran nivel deportivo durante todo el recorrido y logró quedarse con el primer puesto, confirmando su presente competitivo en una carrera de alta exigencia.

“Me llevo la felicidad de haber vuelto a sentirme yo misma dentro de una carrera. De volver a disfrutar, competir y compartir un recorrido junto a grandes corredores. Sensaciones que extrañaba y que me recuerdan por qué amo tanto este deporte”, posteó en sus redes sociales la jujeña.

Tamara López Ultra Trail Merlo realizado en San Luis
Tamara López Ultra Trail Merlo realizado en San Luis

Tamara López Ultra Trail Merlo realizado en San Luis

Por su parte, Adrián Gaspar también dejó en alto el nombre de Jujuy al imponerse en la distancia de 22K. El atleta tuvo una sobresaliente actuación en la montaña y consiguió una nueva conquista en su trayectoria deportiva.

“Carrera intensa desde el km 1. Se sufrió, se disfrutó, se vivió. Gracias a la organización por tremendo evento y el trato. Un placer compartir ruta con corredores que empujan siempre. Gracias a mi entrenador por el apoyo y la guía. Gracias por bancar y estar en cada aventura. Gracias a todos por los ánimos y felicitaciones”, subrayó el jujeño.

Adrián Gaspar Ultra Trail Merlo realizado en San Luis
Adrián Gaspar Ultra Trail Merlo realizado en San Luis

Adrián Gaspar Ultra Trail Merlo realizado en San Luis

Gran convocatoria del Ultra Trail Merlo 2026

Más de 2.500 corredores participaron de la competencia Ultra Trail Merlo 2026, una de las competencias de trail running más importantes de Argentina, con corredores provenientes de distintas provincias y países limítrofes. Fue la cuarta edición del evento

La jornada central tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando los atletas se ubicaron en la línea de partida para recorrer las distintas distancias de competencia: 56K, 37K, 22K, 11K y 6K recreativos. Los circuitos atravesaron algunos de los paisajes más emblemáticos de la sierra merlina, ofreciendo una experiencia única de contacto con la naturaleza y alta exigencia deportiva.

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