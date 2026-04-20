lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 11:57
Deportes.

Del circuito a la estrategia: Adrián Gaspar contó cómo ganó el Sudamericano de short trail en Bolivia

El atleta jujeño Adrián Gaspar ganó el Sudamericano en Samaipata y confirma el crecimiento del trail running en la región

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Del circuito a la estrategia: Adrián Gaspar contó cómo ganó el Sudamericano de short trail en Bolivia

Del circuito a la estrategia: Adrián Gaspar contó cómo ganó el Sudamericano de short trail en Bolivia

Lee además
El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche
Deporte.

El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche
Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña
Deporte.

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

La carrera se desarrolló en un entorno de selva de montaña, con altas temperaturas, humedad y terrenos técnicos. Gaspar se impuso ante competidores de países como Chile y Bolivia, en un contexto de gran paridad deportiva.

Embed - ADRIAN GASPAR

Un circuito exigente en plena selva de montaña

Samaipata se ubica a varias horas de Santa Cruz de la Sierra y presenta características similares a las yungas del norte argentino. El circuito incluyó subidas pronunciadas, senderos angostos y sectores con mucha vegetación.

Las condiciones climáticas jugaron un papel clave. El calor y la humedad exigieron al máximo a los atletas. En ese escenario, el corredor jujeño encontró un terreno conocido, lo que favoreció su rendimiento.

Gaspar destacó la similitud con carreras del norte argentino, lo que le permitió adaptarse mejor que otros competidores. Esa lectura del circuito resultó determinante para sostener el ritmo.

Embed

Un presente deportivo que respalda el resultado

El atleta llegó a la competencia con una preparación sólida. El Sudamericano formó parte de sus principales objetivos de la temporada. La convocatoria a la Selección Argentina marcó su tercera participación en este nivel.

El nivel de competencia se mostró muy parejo. Equipos como el chileno presentaron planteles completos y con alto rendimiento. En ese contexto, el triunfo adquiere mayor relevancia.

Gaspar reconoció que contaba con posibilidades de pelear el título. Su actualidad deportiva y los resultados recientes lo posicionaban como candidato dentro del grupo.

El crecimiento del trail en Jujuy

El resultado del jujeño se enmarca en un crecimiento sostenido del trail running en la provincia. Cada vez más corredores participan en competencias de montaña y el nivel competitivo sube.

Eventos locales con características similares al circuito boliviano permiten a los atletas entrenar en condiciones reales. Esto impacta de manera directa en el rendimiento a nivel internacional.

La presencia de representantes jujeños en competencias sudamericanas refleja ese avance. El deporte suma adeptos y genera nuevos talentos en la región.

Lo que viene en el calendario del atleta

Tras el logro, Gaspar proyecta nuevas competencias dentro del calendario nacional. Uno de los objetivos próximos se ubica en Córdoba, donde buscará repetir resultados en una carrera en la que ya logró destacarse.

El enfoque inmediato apunta al descanso y a la recuperación física. Luego retomará los entrenamientos con miras a los próximos desafíos.

También resaltó el acompañamiento de su entorno personal y el apoyo institucional que permitió su participación en el Sudamericano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

Adrián Gaspar campeón nacional de Short Trail en Bariloche: "Uno no termina de caer"

Adrián Gaspar ganó el Short Trail en el Campeonato Sudamericano de Carreras de Montaña en Bolivia

Tragedia en el Rally Sudamericano: quién era el joven que murió en Córdoba

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy marcó un récord en la Primera Nacional video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy hizo historia: hace cuántos años un equipo no hacía 6 goles en la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo video
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel