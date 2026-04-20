Del circuito a la estrategia: Adrián Gaspar contó cómo ganó el Sudamericano de short trail en Bolivia

El jujeño Adrián Gaspar logró el primer puesto en el Campeonato Sudamericano de short trail que se disputó en Samaipata, Bolivia. La competencia reunió a los mejores corredores del continente en un circuito exigente de montaña. El atleta representó a la Selección Argentina y alcanzó el título tras completar una destacada actuación.

La carrera se desarrolló en un entorno de selva de montaña, con altas temperaturas, humedad y terrenos técnicos. Gaspar se impuso ante competidores de países como Chile y Bolivia, en un contexto de gran paridad deportiva.

Samaipata se ubica a varias horas de Santa Cruz de la Sierra y presenta características similares a las yungas del norte argentino. El circuito incluyó subidas pronunciadas, senderos angostos y sectores con mucha vegetación.

Las condiciones climáticas jugaron un papel clave. El calor y la humedad exigieron al máximo a los atletas. En ese escenario, el corredor jujeño encontró un terreno conocido, lo que favoreció su rendimiento.

Gaspar destacó la similitud con carreras del norte argentino, lo que le permitió adaptarse mejor que otros competidores. Esa lectura del circuito resultó determinante para sostener el ritmo.

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Un presente deportivo que respalda el resultado

El atleta llegó a la competencia con una preparación sólida. El Sudamericano formó parte de sus principales objetivos de la temporada. La convocatoria a la Selección Argentina marcó su tercera participación en este nivel.

El nivel de competencia se mostró muy parejo. Equipos como el chileno presentaron planteles completos y con alto rendimiento. En ese contexto, el triunfo adquiere mayor relevancia.

Gaspar reconoció que contaba con posibilidades de pelear el título. Su actualidad deportiva y los resultados recientes lo posicionaban como candidato dentro del grupo.

El crecimiento del trail en Jujuy

El resultado del jujeño se enmarca en un crecimiento sostenido del trail running en la provincia. Cada vez más corredores participan en competencias de montaña y el nivel competitivo sube.

Eventos locales con características similares al circuito boliviano permiten a los atletas entrenar en condiciones reales. Esto impacta de manera directa en el rendimiento a nivel internacional.

La presencia de representantes jujeños en competencias sudamericanas refleja ese avance. El deporte suma adeptos y genera nuevos talentos en la región.

Lo que viene en el calendario del atleta

Tras el logro, Gaspar proyecta nuevas competencias dentro del calendario nacional. Uno de los objetivos próximos se ubica en Córdoba, donde buscará repetir resultados en una carrera en la que ya logró destacarse.

El enfoque inmediato apunta al descanso y a la recuperación física. Luego retomará los entrenamientos con miras a los próximos desafíos.

También resaltó el acompañamiento de su entorno personal y el apoyo institucional que permitió su participación en el Sudamericano.