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16 de marzo de 2026 - 16:54
Deporte.

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

El jujeño Adrián Gaspar brilló en el Campeonato Nacional de Carrera por Montaña en la Modalidad Short 42k realizado en Bariloche.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

En Bariloche se desarrolló el Campeonato Nacional de carrera por montaña en la modalidad Short 42 K, donde Adrián Gaspar se consagró por segundo año consecutivo Campeón Argentino con un tiempo de 3 horas 42 minutos.

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Fue la 5ta edición en un exigente circuito montañoso con la participación de más de 1.400 corredores de todo el país y se vivió un clima ideal en la primera parte de la jornada, mientras que el viento y la lluvia cobraron protagonismo en el tramo final.

La competencia reunió a varios corredores de la Selección Nacional como Pía Carayol y Laureano Quiroga, que ganaron los 12 k, y Patricio González, vencedor en los 57 k, quienes junto al jujeño forman parte del combinado nacional.

Diseño sin título (37)

El triunfo de Adrián Gaspar

Gaspar logró imponerse en la modalidad Short Trail, una prueba que exige gran resistencia física debido al desnivel positivo del circuito de montaña. El corredor jujeño fue uno de los atletas invitados a competir por sus resultados obtenidos durante 2025, que lo posicionaron entre los mejores corredores de trail del país.

Luego del jujeño se ubicaron Javier Mariqueo de Río Negro con un tiempo de 4horas 37 minutos y 29 segundos. El tercer lugar fue para Gonzalo Martin de Río Negro logrando un tiempo de 4 horas 39 minutos y 43 segundos.

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña
Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

Adrián Gaspar se consagró Campeón Argentino de Carrera por Montaña

El atleta jujeño forma parte de la Selección Argentina de Trail Running e integrará el equipo nacional que competirá en el Campeonato Sudamericano de Carreras por Montaña y Trail Running, que se realizará en Samaipata, Bolivia, entre el 16 y el 19 de abril.

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