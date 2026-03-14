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14 de marzo de 2026 - 19:30
Deporte.

El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche

El atleta jujeño Adrián Gaspar se consagró campeón en el Campeonato Nacional Short Trail de 43km disputado en Bariloche.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
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La carrera se disputó en el marco del evento Bariloche 100, uno de los encuentros más importantes del trail running en Argentina. Gaspar completó el recorrido de 44 kilómetros en 3 horas y 42 minutos, tiempo que le permitió quedarse con el primer lugar de la categoría.

Tras cruzar la meta en el Centro Cívico de la ciudad rionegrina, el deportista jujeño dedicó el triunfo a su madre, quien atraviesa un delicado momento de salud.

Adrián Gaspar brilló en Bariloche

El Campeonato Nacional Short Trail formó parte de las diferentes distancias que integraron el evento Bariloche 100, donde participaron alrededor de 1400 atletas de América y Europa.

La competencia incluyó recorridos de 12, 27, 42, 57, 80 y 100 kilómetros, todos con llegada en el Centro Cívico de Bariloche.

En ese contexto, Adrián Gaspar logró imponerse en la modalidad Short Trail, una prueba que exige gran resistencia física debido al desnivel positivo del circuito de montaña.

El corredor jujeño fue uno de los atletas invitados a competir por sus resultados obtenidos durante 2025, que lo posicionaron entre los mejores corredores de trail del país.

Quienes siguen el deporte en la provincia también pueden revisar los principales logros de atletas jujeños en competencias nacionales e internacionales de montaña y trail running, donde se destacan los resultados obtenidos por deportistas locales.

El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche
El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche

El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche

Representará a la Argentina en el Sudamericano

El triunfo en Bariloche llega en un momento clave para el atleta jujeño, que además forma parte de la Selección Argentina de Trail Running.

Gaspar integrará el equipo nacional que competirá en el Campeonato Sudamericano de Carreras por Montaña y Trail Running, que se realizará en Samaipata, Bolivia, entre el 16 y el 19 de abril.

La carrera en Bariloche fue considerada una de las más exigentes del calendario por su recorrido de montaña y las condiciones técnicas del terreno.

Con esta victoria, el corredor jujeño reafirma su gran momento deportivo y se posiciona como uno de los representantes argentinos a seguir en las próximas competencias internacionales.

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