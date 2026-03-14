El jujeño Adrián Gaspar ganó el Campeonato Nacional Short Trail en Bariloche

La carrera se disputó en el marco del evento Bariloche 100, uno de los encuentros más importantes del trail running en Argentina. Gaspar completó el recorrido de 44 kilómetros en 3 horas y 42 minutos, tiempo que le permitió quedarse con el primer lugar de la categoría.
Tras cruzar la meta en el Centro Cívico de la ciudad rionegrina, el deportista jujeño dedicó el triunfo a su madre, quien atraviesa un delicado momento de salud.
Adrián Gaspar brilló en Bariloche
El Campeonato Nacional Short Trail formó parte de las diferentes distancias que integraron el evento Bariloche 100, donde participaron alrededor de 1400 atletas de América y Europa.
La competencia incluyó recorridos de 12, 27, 42, 57, 80 y 100 kilómetros, todos con llegada en el Centro Cívico de Bariloche.
El corredor jujeño fue uno de los atletas invitados a competir por sus resultados obtenidos durante 2025, que lo posicionaron entre los mejores corredores de trail del país.
Quienes siguen el deporte en la provincia también pueden revisar los principales logros de atletas jujeños en competencias nacionales e internacionales de montaña y trail running, donde se destacan los resultados obtenidos por deportistas locales.