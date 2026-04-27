Lucca Constantino Casali rumbo al Panamericano: "Me gustaría quedar en el podio"

Lucca Constantino Casali tiene 12 años y tras consagrarse campeón en cama elástica en el Torneo Nacional de Clubes que se desarrolló recientemente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, logró la clasificación al Panamericano que se hará en Medellín, Colombia , en el mes de mayo.

El jujeño representará a nuestra provincia y a todo el país en la máxima cita del continente. “A mí me gustaría quedar en un podio por lo menos, pero vamos a ver”, dijo el niño que viajará a ese país el próximo 19 de mayo.

Sus inicios

Sus comienzos fueron de muy chico en el Gimnasio Aizem. “Me gustó mucho y seguí entrenando y llegué hasta acá”, y aseguró que lo que más le gusta de la cama elástica es “la adrenalina, eso me gustó mucho. Se siente muy lindo”.

Detalló que entrena dos horas por día de lunes a viernes de la mano del profesor Darío Arias. “Entramos en calor y empezamos a entrenar, a fijarnos en lo que tenemos que corregir en todo el sistema técnico. El profe me mira, yo hago los ejercicios y él me va corrigiendo”.

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Lucca Constantino Casali y su experiencia internacional

El jujeño participó ya del Mundial en España y del Sudamericano de Bolivia. “Se siente muy nervioso porque estás representando a tu país y es una responsabilidad muy grande”, pero dijo que ya logró esa experiencia y ahora “ya tengo una visión de cómo es afuera”.

En su visita a Arriba Jujuy en Canal 4, Lucca afirmó que el Mundial en Europa fue una experiencia “muy linda. Me emocionó mucho, pude competir”, y afirmó que se vio un gran nivel de todos los países. “Los de China son muy buenos y los de Brasil”, destacó.