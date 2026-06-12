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12 de junio de 2026 - 00:58
Fútbol.

Mundial 2026: Corea del Sur derrotó 2 a 1 a República Checa

El conjunto asiático logró revertir el resultado en el segundo tiempo y sumó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El marcador se abrió a los 58 minutos cuando el capitán checo, Ladislav Krejci, conectó un cabezazo tras un saque de banda y puso en ventaja a República Checa.

Sin embargo, Corea del Sur reaccionó rápidamente. A los 67 minutos, Hwang In-beom igualó el encuentro con una gran definición: dejó en el camino al defensor central y picó el balón por encima del arquero para establecer el 1 a 1.

La remontada se completó a los 79 minutos. Hyeon-Gyu aprovechó una buena acción ofensiva del conjunto surcoreano y marcó el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo de sus hinchas.

Con este resultado, Corea del Sur suma tres puntos y comparte la cima del Grupo A junto a México, que en el partido inaugural derrotó 2 a 0 a Sudáfrica.

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