Mundial 2026: República Checa ante Corea.

Por el Grupo A del Mundial 2026, Corea del Sur derrotó 2 a 1 a República Checa en el Estadio Guadalajara. En la misma zona, México le ganó a Sudáfrica en el partido inaugural por 2 a 0.

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El marcador se abrió a los 58 minutos cuando el capitán checo, Ladislav Krejci, conectó un cabezazo tras un saque de banda y puso en ventaja a República Checa.

Sin embargo, Corea del Sur reaccionó rápidamente. A los 67 minutos, Hwang In-beom igualó el encuentro con una gran definición: dejó en el camino al defensor central y picó el balón por encima del arquero para establecer el 1 a 1.

La remontada se completó a los 79 minutos. Hyeon-Gyu aprovechó una buena acción ofensiva del conjunto surcoreano y marcó el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo de sus hinchas. Con este resultado, Corea del Sur suma tres puntos y comparte la cima del Grupo A junto a México, que en el partido inaugural derrotó 2 a 0 a Sudáfrica. csacscce Embed Embed

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