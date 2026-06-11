Mundial 2026: México derrotó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural

México comenzó el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que volvió a ser escenario del partido inaugural de una Copa del Mundo este 11 de junio.

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El equipo local arrancó con fuerza y rápidamente logró ponerse en ventaja. A los 8 minutos del primer tiempo, Julián Quiñones abrió el marcador tras una gran recuperación de Lira en el mediocampo. El delantero se escapó y definió para poner el 1-0 a favor del Tricolor.

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Con ese gol, Quiñones se convirtió en el tercer futbolista mexicano en marcar en un partido inaugural de un Mundial, sumando su nombre a una lista importante dentro de la historia de la Selección Mexicana.

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Raúl Jiménez amplió la ventaja

En el segundo tiempo, México volvió a golpear. A los 66 minutos, tras un centro de Roberto “Piojo” Alvarado, Raúl Jiménez apareció para marcar el segundo tanto del partido y estirar la ventaja del conjunto mexicano.

El gol de Jiménez no solo encaminó el triunfo del Tri, sino que además le permitió alcanzar a Jared Borgetti como el segundo máximo anotador de la Selección Mexicana.

Con el 2-0, México tuvo un debut ideal en su Mundial, ante su gente y en un estadio cargado de historia para el fútbol mundial.