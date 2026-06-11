Cuál es el país que tendrá restricciones para ver el Mundial en bares y comercios

En México, bares, restaurantes y comercios deben tener autorización comercial para transmitir partidos del Mundial 2026. (Imagen con IA)

Ver un partido del Mundial en un bar es casi una postal repetida en cualquier país futbolero: mesas llenas, pantallas encendidas, camisetas, nervios y gritos compartidos. Pero en México, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026, esa escena tiene una advertencia legal para los comercios que quieran usar los partidos como atractivo para sus clientes.

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El punto central no es prohibir que la gente mire fútbol, sino regular la exhibición pública con fines comerciales. Es decir, una cosa es mirar el partido en una casa con una suscripción personal, y otra muy distinta es colocarlo en la pantalla de un bar, restaurante o cafetería para atraer público, aumentar el consumo o promocionar el negocio.

Según medios mexicanos, una suscripción común de cable , televisión o streaming no alcanza necesariamente para transmitir los partidos en un establecimiento comercial, ya que esos servicios suelen estar pensados para uso privado o doméstico . En cambio, cuando el contenido se muestra frente a clientes, puede considerarse una exhibición pública y requerir una licencia especial.

La advertencia se da en medio de un fuerte operativo de control sobre derechos de transmisión, marcas oficiales y piratería vinculada al Mundial 2026. FIFA tiene protegidos sus contenidos audiovisuales, marcas, logos, nombres comerciales y símbolos asociados a la competencia, por lo que el uso comercial de esos elementos requiere autorización.

Además, FIFA mantiene activa una plataforma de “proyecciones públicas” para solicitar licencias de visionado público del Mundial 2026, torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

En términos simples: un negocio puede tener problemas si convierte el partido en parte de una estrategia comercial sin permiso. Esto incluye cobrar entrada, hacer promociones asociadas al Mundial, usar marcas oficiales sin autorización o aprovechar el evento para generar ingresos adicionales.

No obstante, también hubo aclaraciones importantes. Autoridades mexicanas indicaron que no se trata de una persecución masiva contra pequeños negocios ni de inspecciones al azar, sino de posibles intervenciones ante denuncias o situaciones donde exista un uso comercial indebido de derechos protegidos.

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Cuáles pueden ser las sanciones

Los comercios que transmitan partidos sin autorización podrían enfrentar multas, clausura temporal, aseguramiento de equipos e incluso demandas por daños y perjuicios por parte de los titulares de derechos.

En los casos más graves vinculados al uso comercial no autorizado del Mundial, las multas pueden llegar hasta 250.000 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 29,3 millones de pesos mexicanos, según el valor vigente informado en México. También se mencionan posibles clausuras temporales de hasta 90 días y el aseguramiento de equipos utilizados para la transmisión.

El dato generó sorpresa porque el Mundial suele vivirse como una fiesta compartida, especialmente en bares, confiterías y restaurantes. Sin embargo, detrás de esa pantalla encendida aparecen los derechos comerciales de una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

La clave, entonces, está en el permiso. No es lo mismo prender la televisión para ver un partido que utilizar el Mundial como gancho comercial. En México, esa diferencia puede costar muy caro.

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