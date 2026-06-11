El Dibu Martínez, pendiente de un estudio clave para saber si llega al debut mundialista

El estudio clave que definirá si el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina en el Mundial.

El presente más cercano del Dibu Martínez en la Selección Argentina quedará sujeto a un control médico decisivo . El arquero, una de las figuras centrales en la obtención del último Mundial , será sometido este jueves a una resonancia magnética con el objetivo de analizar cómo evoluciona la fractura en el dedo anular de su mano derecha.

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Los resultados de ese estudio serán clave para determinar si puede abandonar la inmovilización que viene utilizando desde que sufrió la lesión y, de ese modo, volver a entrenarse con total normalidad.

A lo largo de la semana, el cuerpo técnico junto con el staff médico de la Selección Argentina observaron indicios positivos en la evolución del arquero. El control exhaustivo al que fue sometido contempló una serie de tareas progresivas, entre ellas ejercicios puntuales con una pelota de tenis , pensados para sostener la actividad física sin comprometer el área lesionada.

El Dibu Martínez trabajó de manera diferenciada y con un vendaje en la mano derecha.

Se espera que en las próximas horas Martínez se presente en un centro de salud para realizarse un control. En ese lugar, el estudio por imágenes permitirá determinar si la fractura siguió la evolución esperada y si el proceso de consolidación ósea ya alcanzó un grado suficiente de avance.

Si los resultados son favorables, el arquero podría volver a integrarse a las prácticas completas desde el viernes, incorporando ejercicios con ambas manos y trabajo específico con la pelota de fútbol.

El estudio clave que definirá si el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina en el Mundial.

El Dibu Martínez, con tareas individuales

En la jornada de entrenamiento más reciente, Martínez se retiró del trabajo antes que el resto del plantel. Su planificación estuvo enfocada en tareas individuales, realizadas junto a Máximo Leguizamón, jugador de Tigre que cumple funciones de sparring durante la concentración del equipo nacional.

Este tipo de preparación remite a una metodología similar a la utilizada antes del encuentro frente a Islandia, cuando el arquero había llevado adelante ejercicios específicos bajo la conducción de Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección.

Luego del amistoso reciente con victoria ante Honduras, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó precisiones sobre el estado del arquero. “Entiendo que por los plazos y lo que nos dijo Martín, el viernes le sacarían parte de lo que tiene en el dedo. Si se formó el callo, sería una buena señal para esos cuatro días que siguen, meterle más caña”, señaló el DT, destacando el peso de la evolución médica en el eventual regreso de Martínez.

El arquero afronta la etapa final de la recuperación de su fractura y aspira a estar presente en el choque ante Argelia.

En el entorno de la Selección Argentina predomina un clima de confianza, a la espera del informe médico que determinará si el arquero campeón del mundo podrá formar parte del estreno frente a Argelia, programado para el próximo martes en Kansas.

Mientras no se conozcan los resultados de la resonancia, la incertidumbre continúa dentro del plantel y del cuerpo técnico, que siguen atentos a la evolución del caso. La Albiceleste, defensora del título, en la competencia que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, integra además el Grupo J junto a Austria (22 de junio en Dallas) y Jordania (27 de junio, también en Dallas).

El futuro inmediato de Emiliano Dibu Martínez en la Selección Argentina se definirá tras un estudio médico clave.

El Dibu Martínez, con nuevo equipo tras el Mundial 2026

En forma simultánea a su proceso de recuperación física, Emiliano “Dibu” Martínez también se convirtió en foco del mercado de pases internacional, luego de que la Juventus de Italia mostrara un interés firme en sumarlo a su plantel. De acuerdo con reportes de la prensa italiana, el arquero argentino ya habría llegado a un entendimiento contractual con la institución de Turín, uno de los clubes más tradicionales del fútbol de la Serie A.

El acuerdo prevé un contrato por tres temporadas y una remuneración menor a la que actualmente percibe en el Aston Villa, lo que evidencia su intención de incorporarse al fútbol italiano y afrontar un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

La siguiente instancia de la negociación será el diálogo entre la Juventus y el Aston Villa, club con el que Martínez mantiene vínculo contractual hasta 2029 y con el que recientemente logró la Europa League, además de asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

El arquero, pieza fundamental en la conquista del último Mundial, se someterá este jueves a una resonancia magnética para evaluar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho.

La directiva del conjunto italiano busca cerrar la operación sin efectuar una inversión demasiado alta, teniendo en cuenta que el arquero alcanzará los 34 años en septiembre y que la administración económica del club es un factor clave en la toma de decisiones.

El interés de la Juventus se explica por la intención de incorporar a un guardameta con amplia experiencia y rodaje internacional, alguien que pueda aportar seguridad bajo los tres palos y liderazgo dentro del plantel en la pelea por objetivos importantes, tanto en la Serie A como en los torneos europeos.

A lo largo de sus temporadas en el Aston Villa, Martínez se afianzó como uno de los arqueros más regulares y confiables de la Premier League, lo que fortaleció su rol dentro de la Selección Argentina y elevó su proyección a nivel internacional.

Durante la semana, el cuerpo técnico y el equipo médico de la Selección Argentina detectaron señales alentadoras sobre la recuperación del arquero.

Su actuación sobresaliente en el Mundial de Qatar, sumada a los títulos conseguidos con el conjunto nacional, lo ubicaron entre los principales referentes del puesto, aumentando el interés de clubes de élite del fútbol europeo.

Por el momento, una eventual transferencia a la Juventus queda supeditada a las negociaciones entre ambas instituciones, mientras el arquero centra su atención en completar su recuperación y llegar en las mejores condiciones al debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.