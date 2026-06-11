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11 de junio de 2026 - 11:02
Sociedad.

El Mundial también se juega en las parroquias de Jujuy

La comunidad de la parroquia de San Pedro y San Pablo realizará un torneo de fútbol familiar con 12 equipos anotados.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Mundial también se juega en las parroquias de Jujuy

El Mundial también se juega en las parroquias de Jujuy

La iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre.

La iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre.

La comunidad de la iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre, una propuesta que reunirá a papás, mamás, chicos y familias en una jornada de fútbol, encuentro y diversión.

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El Mundial también empieza a sentirse en los barrios, en las casas, en las plazas y hasta en las parroquias. Con ese espíritu, la comunidad de la iglesia San Pedro y San Pablo prepara su propio Mundial Parroquial, una actividad pensada para compartir en familia y celebrar el Día del Padre de una manera distinta.

La propuesta fue impulsada por los chicos y convocará principalmente a los papás de catequesis, aunque la participación será familiar. La idea es sencilla, pero potente: que los grandes también se animen a jugar, compartir y disfrutar, mientras los chicos los ven participar desde otro lugar.

Embed - EL MUNDIAL TAMBIÉN SE JUEGA EN LA PARROQUIA

Un mundial para jugar en familia

Soledad Cuse, catequista de la comunidad, explicó que el objetivo es generar un espacio de encuentro. “Este Mundial Parroquial lo estamos armando los chicos de nuestro templo, mayormente por el Día del Padre, convocando a todos los papás de catequesis para que pasen un feriado diferente en familia”, contó.

La jornada se realizará el lunes feriado, desde las 9 de la mañana, y tendrá como eje principal el fútbol. Según detalló Cuse, la actividad ya cuenta con 12 equipos anotados, integrados por familias y comunidades que se sumaron a la propuesta.

“Queremos que los chicos también puedan ver que los papás se animan, y que ellos también puedan soltarse cuando tengamos algún evento”, agregó la catequista, marcando el espíritu de una actividad que va más allá del resultado deportivo.

Cómo será el Mundial Parroquial

El torneo tendrá equipos de seis integrantes: tres papás y tres mamás. Además, cada grupo podrá sumar hasta cuatro personas más como suplentes, llegando a un máximo de diez participantes por equipo.

Los partidos serán de 15 minutos y la primera parte de la competencia se jugará durante la mañana. Al mediodía se definirán los semifinalistas y, luego de un descanso, la actividad retomará después de las 15 horas con las semifinales y la final.

“Vamos a empezar a las nueve de la mañana hasta el mediodía, de ahí ya vamos sacando los semifinalistas, y ese mismo día, después de las tres de la tarde, hacemos la semifinal y de ahí sale el ganador”, detalló Cuse.

futbol - familia - iglesia
La iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre.

La iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre.

Fútbol, comida y comunidad

Además de los partidos, la jornada contará con comida, infusiones y distintas propuestas para compartir con quienes se acerquen. La intención es que el Mundial Parroquial sea una excusa para reunir a la comunidad, fortalecer vínculos y pasar un feriado diferente.

“El objetivo es pasarlo en familia, familia en la comunidad, y divertirnos más que nada. Divertirnos como comunidad de la parroquia San Pedro y San Pablo”, expresó Soledad Cuse.

En tiempos de Mundial, donde el fútbol vuelve a unir conversaciones, emociones y generaciones, la parroquia también decidió armar su propia cancha. Sin estrellas internacionales ni estadios gigantes, pero con algo que vale igual o más: familias compartiendo, papás y mamás jugando, chicos mirando con entusiasmo y una comunidad que se junta para celebrar.

Lo más importante

  • La iglesia San Pedro y San Pablo realizará un Mundial Parroquial por el Día del Padre.
  • La actividad será el lunes feriado desde las 9 de la mañana.
  • Ya hay 12 equipos anotados para participar del torneo de fútbol.
  • Cada equipo estará integrado por papás y mamás, con posibilidad de sumar suplentes.
  • Habrá partidos, comida, infusiones y una jornada pensada para compartir en familia.

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