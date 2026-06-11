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11 de junio de 2026 - 09:51
Jujuy.

La Quiaca vivió una tarde mundialista con intercambio de figuritas

Cientos de niños, jóvenes y familias participaron del Festival del Intercambio de Figuritas en Plaza Centenario de La Quiaca en la previa del Mundial 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La actividad y convirtió a la plaza en un verdadero punto de encuentro para quienes viven con entusiasmo cada detalle de la Copa del Mundo. Entre figuritas repetidas, álbumes abiertos y charlas espontáneas, grandes y chicos disfrutaron de una tarde marcada por el espíritu mundialista.

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Una tarde para compartir en familia

Desde horas de la tarde, Plaza Centenario recibió a familias que se acercaron para intercambiar figuritas, participar de actividades recreativas y disfrutar de un espacio pensado especialmente para los más pequeños.

La propuesta también contó con música, juegos y distintas sorpresas que acompañaron el clima festivo. En cada rincón de la plaza se repitió una escena que ya forma parte de la previa mundialista: chicos buscando completar el álbum, jóvenes compartiendo sus repetidas y familias acompañando una ilusión que une generaciones.

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La previa del Mundial también se vive en la plaza

El inicio del Mundial 2026 renovó la expectativa de los fanáticos y en La Quiaca esa emoción se vivió de una manera simple, cercana y comunitaria. El intercambio de figuritas fue la excusa perfecta para reunir a vecinos, disfrutar al aire libre y comenzar a palpitar una nueva cita mundialista.

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