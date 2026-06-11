viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 21:31
Deportes.

River Plate jugará en Salta ante Aldosivi por Copa Argentina

El partido será el 17 de julio en el Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
River Plate en Salta.

River Plate en Salta.

Lee además
River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: Boca y River quedaron del mismo lado del cuadro
Deportes.

Copa Sudamericana: Boca y River quedaron del mismo lado del cuadro, ¿cuándo podrían jugar?

La confirmación fue realizada por el gobernador salteño Gustavo Sáenz a través de sus redes sociales. De esta manera, la provincia será nuevamente sede de uno de los partidos más convocantes del certamen federal.

River Plate vuelve al Martearena

El Millonario viaja a Venezuela con la misión de mantener el liderato de la zona.
River Plate en Salta.

River Plate en Salta.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegará a la capital salteña para disputar un cruce clave ante Aldosivi, en busca de avanzar a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

El encuentro promete una importante presencia de hinchas, tanto de River como del conjunto marplatense, en una competencia que suele movilizar a fanáticos de distintas provincias.

Salta, sede de la Copa Argentina

Al anunciar la noticia, Sáenz destacó la importancia de que la provincia continúe recibiendo eventos deportivos de alcance nacional.

“Una vez más, Salta será sede del torneo más federal del país, recibiendo a miles de hinchas y consolidándose como escenario de grandes eventos deportivos”, expresó el mandatario. Además, remarcó que este tipo de encuentros ayudan a impulsar el deporte, el turismo y la economía local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: Boca y River quedaron del mismo lado del cuadro, ¿cuándo podrían jugar?

Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River Plate: se sumará después del Mundial 2026

Renovación masiva en River Plate: "Se van a ir 15 jugadores"

Gimnasia de Jujuy es semifinalista en la Copa Jujuy 2026

Lo que se lee ahora
Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Incidentes en el Mundial.
EN VIVO.

Mundial 2026: incidentes en los alrededores del Azteca entre la policía y manifestantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel