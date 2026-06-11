River Plate jugará en Salta ante Aldosivi por Copa Argentina

River Plate volverá a jugar en Salta el próximo 17 de julio, cuando enfrente a Aldosivi en el Estadio Padre Ernesto Martearena por los 16avos de final de la Copa Argentina.
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El partido será el 17 de julio en el Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 16avos de final de la Copa Argentina.
River Plate volverá a jugar en Salta el próximo 17 de julio, cuando enfrente a Aldosivi en el Estadio Padre Ernesto Martearena por los 16avos de final de la Copa Argentina.
La confirmación fue realizada por el gobernador salteño Gustavo Sáenz a través de sus redes sociales. De esta manera, la provincia será nuevamente sede de uno de los partidos más convocantes del certamen federal.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegará a la capital salteña para disputar un cruce clave ante Aldosivi, en busca de avanzar a la siguiente instancia de la Copa Argentina.
El encuentro promete una importante presencia de hinchas, tanto de River como del conjunto marplatense, en una competencia que suele movilizar a fanáticos de distintas provincias.
Al anunciar la noticia, Sáenz destacó la importancia de que la provincia continúe recibiendo eventos deportivos de alcance nacional.
“Una vez más, Salta será sede del torneo más federal del país, recibiendo a miles de hinchas y consolidándose como escenario de grandes eventos deportivos”, expresó el mandatario. Además, remarcó que este tipo de encuentros ayudan a impulsar el deporte, el turismo y la economía local.
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