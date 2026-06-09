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9 de junio de 2026 - 15:29
Deportes.

Real Madrid ofertó 150 millones por Julián Álvarez

Real Madrid realizó una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid la rechazó.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Julián Álvarez&nbsp;

Julián Álvarez 

Real Madrid confirmó que realizó una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid. Sin embargo, el club Colchonero rechazó la propuesta y se remitió a la cláusula de rescisión del jugador.

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El club Merengue dio a conocer los detalles a través de un comunicado publicado en su sitio web, luego de una reunión de la Junta Directiva. “El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, informó la institución.

La propuesta representaba una cifra histórica para el club español, pero no fue suficiente para convencer al Atlético.

La respuesta del Atlético de Madrid

Según detalló el comunicado, el Atlético de Madrid analizó la oferta y decidió rechazarla. “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, indicó el Real Madrid.

La trayectoria de Julián Álvarez

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en agosto de 2024, procedente del Manchester City, y firmó contrato hasta 2030. En aquel momento, el club no informó oficialmente el valor de la cláusula de salida, aunque los principales portales españoles señalaron que ascendería a 500 millones de euros.

El interés del Real Madrid por el delantero argentino ya había comenzado a circular en las últimas horas. Florentino Pérez, recientemente reelecto como presidente de la institución, había adelantado que el club preparaba un movimiento fuerte en el mercado de pases.

“Una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros”, había señalado.

En esa misma entrevista, Pérez también confirmó el desembarco de José Mourinho como entrenador y mencionó a los dos primeros refuerzos: Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Atlético no quiere desprenderse de Julián

Con la respuesta negativa, Atlético de Madrid dejó clara su postura: no tiene intención de negociar a Julián Álvarez por debajo de su cláusula de salida.

El delantero argentino, de 26 años, es una de las grandes figuras del equipo y su nombre aparece como uno de los más importantes del mercado europeo.

Por ahora, Real Madrid recibió una negativa, pero el interés por Julián podría seguir siendo uno de los temas centrales de la ventana de transferencias.

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