Martín Martos vuelve a Altos Hornos Zapla.

Altos Hornos Zapla comenzó a delinear su camino para la próxima temporada de fútbol y Martín Martos será el nuevo director técnico de la institución palpaleña. El anuncio marcó el inicio de una nueva etapa para el Merengue, que apuesta a un nombre conocido para encarar los desafíos deportivos.

El entrenador retorna al club luego de su última experiencia en San Martín de Formosa , donde dirigió en el Torneo Federal A . Su regreso genera expectativa en el ambiente futbolero local, debido a los antecedentes que dejó durante su ciclo anterior.

La dirigencia definió la designación en el marco de la planificación deportiva, con el objetivo de conformar un proyecto competitivo de cara a los compromisos oficiales.

Martín Martos cuenta con una trayectoria destacada en Altos Hornos Zapla, institución en la que logró resultados importantes a nivel local y regional. Durante su etapa anterior, el DT condujo al equipo a la consagración en la región norte del Torneo Regional Amateur 2024.

Además, bajo su conducción, el Merengue se consagró bicampeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol, ganó la Copa Jujuy, la Copa Norte y la finalísima, competencias que marcaron una etapa positiva en la historia reciente del club palpaleño.

La planificación de la nueva temporada

Con la confirmación del cuerpo técnico, Altos Hornos Zapla avanza en la organización del plantel y la estructura deportiva para el próximo calendario futbolístico. La llegada de Martos permite establecer lineamientos claros de trabajo desde el inicio de la pretemporada.

En los próximos días se espera la definición de la fecha de inicio de los entrenamientos, así como también la evaluación del plantel actual y la incorporación de refuerzos, de acuerdo a las necesidades deportivas.

La institución apuesta a la continuidad de una identidad futbolística que ya dio resultados, con un entrenador que conoce el club, el entorno y la competencia.