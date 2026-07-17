Messi habló antes de Argentina-España: qué dijo de Yamal y el mensaje emotivo

Lionel Messi fue el gran protagonista de la multitudinaria conferencia realizada en Nueva York antes de la final del Mundial entre Argentina y España . Ante periodistas de distintos países, el capitán habló de Lamine Yamal, recordó la histórica fotografía que los une y reflexionó sobre la presión de disputar otra final.

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La definición se jugará el domingo 19 de julio , desde las 16 horas de Argentina , en el estadio New York/New Jersey. La Selección buscará defender el título obtenido en 2022, mientras que España intentará conquistar su segundo Mundial.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Messi fue consultado por la fotografía tomada en 2007, en la que aparece junto a un Lamine Yamal de pocos meses.

“Lo de esa foto es una locura. Me hice una foto con él cuando era un bebé y que ahora estemos los dos jugando la Copa del Mundo es una locura ”, expresó el capitán argentino.

Su presente, la 10 de Barcelona y hasta la ¡FOTO DE BEBÉ! Leo Messi habló sobre Lamine Yamal en la previa a la Final y lo nombró como "Uno de los mejores del Mundo".



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Messi reconoció el presente del futbolista español y destacó que actualmente es uno de los jugadores más importantes del mundo. Además, señaló que sigue su carrera por su vínculo afectivo con el Barcelona.

“Es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo. Es un referente mundial y tiene toda la carrera por delante”, sostuvo. Sin embargo, dejó en claro que Argentina intentará impedir que el joven delantero pueda desplegar su mejor versión durante la final.

La reflexión de Messi sobre la presión

El rosarino también habló sobre cómo se convive con la responsabilidad de afrontar una nueva final del mundo.

Messi recordó que desde pequeño vivió el fútbol como un espacio para disfrutar y competir, sin detenerse demasiado en la presión externa.

“Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y con muchas ganas de jugar y pasarlo bien. Nunca pensamos en la presión”, explicó.

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El capitán reconoció que siempre tuvo el deseo de ganar, aunque con el paso de los años comprendió que no en todos los partidos es posible jugar de la mejor manera. Esa experiencia, aseguró, contribuyó a su evolución tanto deportiva como personal.

Lionel Scaloni y el desafío ante España

Lionel Scaloni participó de la presentación argentina junto con Messi y Emiliano “Dibu” Martínez. Los tres llegaron en helicóptero hasta Manhattan después del entrenamiento realizado en Nueva Jersey.

Para el entrenador argentino, la final tendrá un componente especial debido a su relación con Luis de la Fuente. El actual seleccionador español fue uno de sus profesores cuando Scaloni realizó el curso para obtener la licencia UEFA Pro.

"¿Quieren que hable yo o él?"



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El vínculo entre ambos trascendió aquella etapa formativa y se mantuvo con el paso de los años. Ahora estarán frente a frente en el encuentro más importante del fútbol internacional: el exalumno buscará superar a quien fue uno de sus maestros.

Más allá de las historias personales, la preocupación del cuerpo técnico argentino pasa por contener el juego colectivo de España, un seleccionado que llega a la final con una fuerte identidad basada en la posesión, la presión y el protagonismo ofensivo.

Luis de la Fuente: “Es un partido que va a pasar a la historia”

Desde el lado español, Luis de la Fuente se mostró entusiasmado por enfrentar a Argentina y aseguró que será una final especialmente significativa.

“Me hace ilusión que el rival sea Argentina. Creo que es un partido que va a pasar a la historia del fútbol”, manifestó. Sin embargo vivió un momento tenso cuando empezaron los silbidos en la conferencia y pidió respeto.

“DEBERÍAMOS SER RESPETUOSOS SIEMPRE” Luis de la Fuente fue silbado por los presentes en el evento previo a la Final y dijo unas palabras al respecto.



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El técnico también habló del vínculo que mantiene con Scaloni y destacó el trabajo realizado por el argentino desde que asumió la conducción de la Selección.

“Tenemos muy buena relación, sentimos mucho afecto y admiración mutua”, señaló De la Fuente, quien consideró que una definición entre Argentina y España era uno de los partidos más deseados por los aficionados.

De la Fuente llevó tranquilidad sobre Yamal

El entrenador español también se refirió al estado físico de Lamine Yamal, quien había presentado molestias después de la semifinal.

De la Fuente explicó que el delantero evolucionaba favorablemente y expresó su confianza en que estará disponible para jugar la final.

“Creo que no habrá problemas para que esté disponible. Estoy muy contento con lo que ha ofrecido hasta ahora”, aseguró.